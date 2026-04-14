Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần này (13/4) tăng khá mạnh sau khi giảm sâu vào tuần trước.

Kết thúc phiên giao dịch 13/4, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 4,4%, lên mức 99,36 USD/thùng, còn giá dầu WTI tăng 2,6%, lên mức 99,08 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch này, có thời điểm giá dầu Brent tăng hơn 8 USD/thùng, giá dầu WTI tăng hơn 9 USD/thùng, đều vượt 100 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ và Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay, quân đội nước này đã tiến hành phong tỏa hoạt động vận tải hàng hải ra - vào các cảng của Iran từ 21h ngày 13/4 (giờ Việt Nam). Các lực lượng Mỹ được lệnh ngăn chặn tàu thuyền đến và đi từ các cảng Iran, trong khi vẫn đảm bảo “tự do hàng hải” đối với các tuyến vận chuyển không liên quan đến Tehran.

Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực, đồng thời vấp phải cảnh báo trả đũa từ Tehran.

Đầu phiên giao dịch sáng nay (14/4), giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h18' ngày 14/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 97,55 USD/thùng, giảm 1,82% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI được niêm yết ở mức 96,84 USD/thùng, giảm 2,26% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm sau tín hiệu cho thấy Washington và Tehran có thể nối lại đàm phán hòa bình sau khi Mỹ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz.

Phát biểu bên ngoài Phòng Bầu dục vào thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng tham gia đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp, đồng thời cho rằng phía Iran cũng đang tìm cách tháo gỡ tình hình.

Tuy nhiên, tâm lý lo ngại nguồn cung vẫn đang chi phối mạnh mẽ thị trường.

Liên quan đến nguồn cung, Bloomberg dẫn số liệu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết sản lượng dầu thô của OPEC đã sụt giảm kỷ lục trong tháng 3 do xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu của các thành viên chủ chốt. Sản lượng của OPEC đã giảm mạnh 7,88 triệu thùng/ngày, xuống còn 20,79 triệu thùng/ngày trong tháng 3.

Giá xăng dầu trong nước duy trì mức thấp

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước sáng 14/4 được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ của xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.543 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 32.969 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Qua 2 kỳ điều hành liên tiếp gần đây (ngày 8/4 và 9/4), giá xăng E5 RON 92 đã giảm tổng cộng 3.084 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 3.433 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm tới 11.819 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm 1.980 đồng/kg.

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là giá dầu diesel.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang theo dõi sát sao diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.