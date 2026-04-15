Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 14/4 giảm mạnh. Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch 14/4, giá dầu Brent giảm 4,6%, xuống còn 94,79 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 7,87%, xuống mức 91,2 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch sáng nay (15/4), giá dầu thế giới vẫn trong xu hướng suy yếu.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 7h09' ngày 15/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 94,06 USD/thùng, giảm 0,77% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được niêm yết ở mức 90,63 USD/thùng, giảm 0,71% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống khi thị trường kỳ vọng về các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần qua.

Nhà Trắng đã phát tín hiệu cho thấy vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran có thể sắp diễn ra.

Theo một số nguồn tin, các nhóm đàm phán của Mỹ và Iran có thể sớm nối lại đối thoại ở Islamabad (Pakistan) trong tuần này.

Liên quan đến nguồn cung dầu, báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra mức gián đoạn nguồn cung lớn chưa từng có, với mức thiếu hụt lên tới 10,1 triệu thùng/ngày trong tháng 3.

Theo IEA, việc khôi phục dòng chảy qua eo biển Hormuz vẫn là yếu tố quan trọng nhất để giảm bớt áp lực lên nguồn cung năng lượng, giá cả và nền kinh tế toàn cầu.

IEA dự báo nguồn cung dầu trong năm 2026 có thể giảm tới 1,5 triệu thùng/ngày, phản ánh những bất ổn kéo dài của thị trường.

Cũng theo IEA, cú sốc nguồn cung do xung đột liên quan đến Iran có thể khiến nhu cầu dầu toàn cầu suy yếu trong năm nay, khi người tiêu dùng phản ứng với mức giá nhiên liệu gia tăng.

Cơ quan này dự báo nhu cầu dầu sẽ giảm 1,5 triệu thùng/ngày trong quý II, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Tính chung cả năm nay, nhu cầu dầu được IEA dự báo giảm khoảng 80.000 thùng/ngày, giảm mạnh so với dự báo trước đó.

Giá xăng dầu trong nước ở mức thấp

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước ngày 15/4 như sau:

Xăng E5 RON 92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.344 đồng/lít. Còn giá xăng RON95-III không cao hơn 23.543 đồng/lít.

Dầu diesel có giá bán không cao hơn 32.969 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm rất mạnh sau 2 kỳ điều hành liên tiếp gần đây (ngày 8/4 và 9/4).

Theo đó, sau 2 kỳ điều hành này, giá xăng E5 RON 92 giảm tổng cộng 3.084 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 3.433 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm tới 11.819 đồng/lít, còn giá dầu mazut giảm 1.980 đồng/kg sau 2 kỳ điều hành.

Hiện giá xăng dầu của Việt Nam ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là giá dầu diesel.

Liên quan đến xăng dầu, mới đây, Bộ Công Thương đã đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 4 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống. Cụ thể, từ ngày 30/4, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Các doanh nghiệp xăng dầu đủ điều kiện có thể triển khai bán xăng E10 ngay, trước khi áp dụng trên toàn quốc từ ngày 30/4.

Tại kỳ điều hành giá chiều 9/4, PVOIL và Petrolimex niêm yết giá xăng E10 ở mức 23.070 đồng/lít, giảm 2.620 đồng/lít. Với mức giá này, xăng E10 đang thấp hơn xăng RON95-III là 470 đồng/lít và cao hơn giá xăng E5 RON92 là 730 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết, các nghiên cứu chỉ ra xăng E10 tương thích với hơn 90% xe hiện nay và không cần cải tiến động cơ.