Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 15/7 tiếp đà tăng nhẹ, giá dầu Brent đã tiến sát mốc 85 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 15/7, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,26%, lên mức 84,95 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 0,33%, lên 79,6 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (16/7), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h26' ngày 16/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 84,95 USD/thùng. Còn giá dầu WTI lên mức 80,29 USD/thùng, tăng 0,87% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên khi thị trường phản ứng với báo cáo cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tiếp tục sụt giảm.

Chiều nay giá xăng dầu trong nước điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay, lượng dầu thô dự trữ của nước này trong tuần trước giảm 1,7 triệu thùng. Song mức giảm này thấp hơn dự báo của giới phân tích là 2,6 triệu thùng, cho thấy nguồn cung trên thị trường vẫn tương đối ổn định.

Trong khi đó, theo EIA, tồn kho các sản phẩm chưng cất tăng 4,6 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng khoảng 100.000 thùng.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế do giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng trước những diễn biến quân sự mới giữa Mỹ và Iran tại khu vực Trung Đông.

Tuần trước, xung đột giữa Iran và Mỹ bùng phát trở lại, làm rạn nứt thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 6 sau nhiều tháng giao tranh.

Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và tiến hành nhiều đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự ven biển của nước này.

Đáp trả hành động của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực, đồng thời tiếp tục cảnh báo có thể mở rộng các biện pháp gây sức ép đối với hoạt động hàng hải tại Trung Đông.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng Iran đang phát tín hiệu rằng họ có thể sử dụng đồng minh Houthi ở Yemen để phong tỏa cửa ngõ Bab el-Mandeb dẫn ra Biển Đỏ, mở ra một mặt trận mới chống lại Washington và đe dọa hai trong số những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Goldman Sachs dự báo nếu hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu Brent có thể vượt mốc 110 USD/thùng trong quý IV/2026.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (16/7), theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít. Xăng E10RON95-III có giá bán không cao hơn 20.003 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.745 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.