Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 14/7 tiếp tục tăng gần 2%, lên mức cao nhất trong vòng 1 tháng.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch 14/7, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,72%, lên mức 84,73 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 12/6. Trong khi giá dầu WTI chốt phiên này tăng 1,5%, lên 79,34 USD/thùng, mức cao nhất từ ngày 15/6.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (15/7), giá dầu WTI của Mỹ tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h43' ngày 15/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 84,73 USD/thùng. Còn giá dầu WTI lên mức 79,76 USD/thùng, tăng 0,53% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz.

Xăng dầu trong nước sắp có giá mới. Ảnh: Thạch Thảo

Căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái áp đặt lệnh phong tỏa vận tải biển đối với Iran, đồng thời đề xuất thu phí 20% để bảo vệ hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz được xem là tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát, khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này. Vì vậy, bất kỳ diễn biến bất ổn nào tại khu vực này đều có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung năng lượng và giá dầu thế giới.

Theo bà Soni Kumari, chuyên gia phân tích của Ngân hàng ANZ, thị trường đang phản ánh trở lại những rủi ro địa chính trị sau khi các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran không duy trì được lâu.

Chuyên gia của ANZ cho rằng, giai đoạn căng thẳng nhất có thể đã qua nhưng giá dầu vẫn đối mặt với rủi ro tăng nếu các gián đoạn đối với hoạt động vận chuyển năng lượng tiếp diễn.

Còn các chuyên gia của Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates đánh giá việc Mỹ và Iran tiếp tục các hoạt động quân sự cùng những diễn biến mới liên quan đến eo biển Hormuz đang làm gia tăng rủi ro địa chính trị, qua đó tạo lực đẩy đáng kể đối với giá dầu.

Tại Mỹ, từ đầu tháng 7 đến nay, giá dầu diesel kỳ hạn đã tăng khoảng 21%, cao hơn đáng kể so với mức tăng khoảng 14% của dầu thô Mỹ. Ngoài ra, chênh lệch giá dầu diesel và biên lợi nhuận lọc dầu tăng lên mức cao kỷ lục, cho thấy nguồn cung nhiên liệu chưng cất vẫn trong trạng thái thắt chặt.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (16/7).

Giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước vào hôm nay được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 9/7, giá xăng E5RON92 giảm 539 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.191 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III hạ 412 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.003 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 569 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.745 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 318 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.