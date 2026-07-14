Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 13/7 được điều chỉnh tăng mạnh, lên mức cao nhất 1 tháng.

Kết thúc phiên giao dịch 13/7, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 9,59%, lên mức 83,3 USD/thùng, còn giá dầu WTI tăng 9,42%, lên mức 78,14 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (14/7), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h21' ngày 14/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 83,3 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 79,1 USD/thùng, tăng 1,23% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi Mỹ tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với toàn bộ bờ biển, cảng biển và các cơ sở dầu khí của Iran.

Trong khi đó, Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Giá xăng dầu trong nước chờ điều chỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Động thái này làm dấy lên lo ngại xung đột tại Trung Đông sẽ leo thang trở lại, đe dọa hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, eo biển Hormuz đảm nhiệm khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng cung cấp hàng ngày trên toàn cầu.

Các nhà phân tích cho rằng, những diễn biến mới cho thấy hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro gián đoạn. Điều này đi ngược kỳ vọng trước đó về tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ. Nếu căng thẳng tiếp diễn và lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn một nửa so với thời điểm trước xung đột, dầu sẽ tiếp tục được hỗ trợ ở vùng giá cao.

Theo các nhà phân tích của ngân hàng ANZ, các công ty vận tải biển đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng, hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đã chậm lại do lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (14/7) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 9/7, giá xăng E5RON92 giảm 539 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.191 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III hạ 412 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.003 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 569 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.745 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 318 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.