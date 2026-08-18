Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 17/8 tăng khá mạnh. Giá dầu Brent đã vượt mốc 90 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 17/8, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 2,65%, lên mức 90,87 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 2,55%, lên 84,5 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (18/8), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h27' ngày 18/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 90,87 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 84,96 USD/thùng, tăng 0,54% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên do đàm phán Mỹ - Iran vẫn rơi vào bế tắc và căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước chờ điều chỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ với Reuters vào ngày 17/8 rằng Iran sẽ gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz và các khu vực lân cận, đồng thời có thể phát động một cuộc tấn công nếu Mỹ không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình tạm thời trong vòng vài tuần tới.

Cuối tuần qua, Iran cho biết chưa đưa ra quyết định nối lại đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cho hay các cuộc đàm phán với Oman vẫn đang tiếp diễn và kéo dài do tính phức tạp của vấn đề, sự tham gia của nhiều bên và các quốc gia tìm cách phá hoại tiến trình này.

Tuần trước, giá dầu thế giới tăng mạnh sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu của tập đoàn năng lượng Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) và nhà máy lọc dầu của tập đoàn năng lượng Saudi Aramco.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định giá dầu khó có khả năng tăng mạnh hơn nữa, trừ khi dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz vào ban đêm bị gián đoạn hoặc eo biển Bab el-Mandeb bị đóng cửa.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (18/8) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 13/8, giá xăng E10 giảm 205 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.119 đồng/lít. Giá xăng E5 cũng hạ 493 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.235 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel giảm 311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.233 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.