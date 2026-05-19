Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 18/5 tăng mạnh, giá dầu Brent lên mức cao nhất trong hai tuần.

Kết thúc phiên giao dịch 18/5, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 2,6%, chốt ở mức 112,1 USD/thùng, mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 4/5. Còn giá dầu WTI tăng 3,1%, lên mức 108,66 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 7/4.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (19/5), giá dầu WTI có xu hướng đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h40' ngày 19/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 112,1 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được giao dịch ở mức 107,4 USD/thùng, giảm 1,19% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch đầu tuần khi những diễn biến mới tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, bất chấp thông tin Mỹ đồng ý nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô Iran trong quá trình đàm phán.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông tin lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn đủ dùng trong vài tuần do chiến sự tại Trung Đông tiếp tục làm đứt gãy nguồn cung từ vùng Vịnh.

Tình trạng thiếu hụt năng lượng có thể trở nên trầm trọng hơn khi mùa du lịch hè ở Bắc bán cầu đang đến gần. Nhiều hãng hàng không đã lên tiếng cảnh báo thế giới có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu bay chỉ trong vài tuần tới nếu chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran tiết lộ rằng, phía Mỹ trong bản đề xuất mới đã chấp nhận dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong thời gian diễn ra đàm phán.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay (19/5) được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 24.078 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 27.226 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Giá xăng dầu gần đây được điều chỉnh hạ nhanh. Tính từ mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, giá xăng E5 RON92 đã giảm 6.980 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 9.762 đồng/lít và dầu diesel giảm mạnh 17.562 đồng/lít (7 kỳ điều chỉnh giảm kể từ mức đỉnh).

Theo Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia láng giềng có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.