Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tuần này ghi nhận biến động mạnh, với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm.

Cụ thể, tại phiên giao dịch đầu tuần (13/7), giá dầu thế giới tăng gần 10%, lên mức cao nhất trong 1 tháng, sau khi Mỹ tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với toàn bộ bờ biển, cảng biển và các cơ sở dầu khí của Iran. Động thái này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải hàng đầu của thế giới.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng gần 2% trong phiên 14/7, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz.

Giá dầu quốc tế tiếp đà tăng nhẹ trong phiên giao dịch 15/7, khi thị trường phản ứng với báo cáo cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tiếp tục sụt giảm. Song đà tăng của giá dầu trong phiên này khá hạn chế do giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng trước những diễn biến quân sự mới giữa Mỹ và Iran tại khu vực Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước tuần này được điều chỉnh tăng. Ảnh: Thạch Thảo

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch 16/7, giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, với việc Tehran yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen sẵn sàng đóng cửa tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ qua Biển Đỏ nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng điện của Iran.

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần (17/7), giá dầu thế giới đảo chiều tăng gần 5%, lên mức cao nhất trong hơn 1 tháng, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải hàng hải tại Trung Đông.

Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent và dầu WTI đều tăng khoảng 16% so với tuần trước.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần ở mức 88,1 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI kết tuần ở mức 82,49 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu trong tuần này được điều chỉnh tăng đồng loạt.

Cụ thể, ở kỳ điều hành 16/7, giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.