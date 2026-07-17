Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 16/7 được điều chỉnh giảm nhẹ sau chuỗi tăng mạnh đầu tuần, nhưng vẫn duy trì mức cao nhất 1 tháng qua.

Kết thúc phiên giao dịch 16/7, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,9%, xuống còn 84,23 USD/thùng, giá dầu WTI cũng hạ 0,8%, về mức 78,95 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (17/7), giá dầu WTI đảo chiều đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h38' ngày 17/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 84,23 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI lên mức 79,64 USD/thùng, tăng 0,87% so với phiên liền trước.

Giá dầu hạ nhiệt khi giới đầu tư cân nhắc tình trạng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, cũng như những rủi ro đối với nguồn cung dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch toàn cầu mỗi ngày.

Giá xăng dầu trong nước vừa có đợt điều chỉnh tăng. Ảnh: Thạch Thảo

Ngày 16/7, Iran tuyên bố eo biển Hormuz là "lằn ranh đỏ" bất khả xâm phạm, đồng thời cảnh báo rằng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng của Iran thì nước này sẽ tấn công toàn bộ cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực Vịnh.

Trong khi đó, theo các nguồn tin của Reuters, Iran đã yêu cầu lực lượng Houthi tại Yemen sẵn sàng phong tỏa cửa ngõ Bab el-Mandeb dẫn vào Biển Đỏ nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Iran.

Theo các nhà phân tích, nếu cùng lúc xảy ra gián đoạn tại eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb thì thị trường năng lượng toàn cầu sẽ phải đối mặt với cú sốc nguồn cung nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, giá dầu giảm còn do hoạt động chốt lời sau khi giá dầu Brent và WTI đều lập mức cao nhất kể từ giữa tháng 6.

Trước đó, tâm lý lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông đã thúc đẩy các nhà đầu tư mạnh tay mua vào, khiến giá dầu tăng liên tiếp trong những phiên giao dịch đầu tuần này.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (16/7).

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (17/7) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 16/7, giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít.

Giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh 16/7, cơ quan điều hành quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá với các loại xăng dầu nhưng chi mạnh quỹ với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.