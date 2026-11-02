Giá xăng dầu hôm nay (2/11) trên thị trường quốc tế giảm khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần. Giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh, còn giá dầu diesel và mazut tăng từ tuần trước.

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (2/11), giá dầu thế giới có xu hướng đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h53' ngày 2/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 111,6 USD/thùng, giảm 1,62% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 102,3 USD/thùng, hạ 1,76% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới ghi nhận tuần biến động trái chiều khi giá dầu Brent hạ còn dầu WTI tăng.

Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent hạ 3,3 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 0,8 USD/thùng.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 113,4 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 104,1 USD/thùng.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh từ cuối tuần trước. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong tuần này, dù có xu hướng suy yếu khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần nhưng giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao trên 100 USD/thùng trong bối cảnh thị trường tiếp tục chịu tác động từ những lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Những diễn biến an ninh tại Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại về việc các cơ sở năng lượng trong khu vực có thể trở thành mục tiêu tấn công, đe dọa hoạt động khai thác, vận chuyển và xuất khẩu dầu thô.

Theo báo cáo công bố vào ngày 29/10 của ngân hàng Saxo Bank (Đan Mạch), giá dầu có thể biến động mạnh hơn trong vài tuần tới do tác động từ cuộc bầu cử gần đây tại Israel và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11.

Ngân hàng này dự báo, ngay cả khi xung đột kết thúc, giá dầu thô vẫn có thể giao dịch trong vùng giá cao hơn, khoảng 70-90 USD/thùng, so với mức 60-70 USD/thùng trước xung đột.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (2/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 29/10, giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh lên mức tối đa 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, lên mức không cao hơn 30.246 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg, lên mức tối đa 23.596 đồng/kg.

Tuy nhiên, sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được hạ về 0%, giá xăng đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh.

Theo quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng phổ biến trên thị trường từ 0h ngày 1/11 của liên bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng E5RON92 hạ 1.804 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.223 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh về 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu từ 0h00 ngày 1/11 giữ nguyên mức giá ở kỳ điều hành ngày 29/10.