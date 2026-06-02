Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần (1/6).

Kết thúc phiên giao dịch 1/6, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 4,24%, lên mức 94,98 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 5,5%, lên 92,16 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch này, giá của cả hai loại dầu chuẩn đều có thời điểm tăng hơn 6%.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (2/6), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 7h04' ngày 2/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 94,98 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 91,97 USD/thùng, giảm 0,21% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên đầu tuần sau khi truyền thông Iran đưa tin Tehran đã dừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ và cân nhắc phong tỏa các tuyến hàng hải chiến lược.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, Iran đã dừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington và đang lên kế hoạch cùng các đồng minh phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz (tuyến vận tải chiến lược đối với thương mại dầu khí toàn cầu) và có thể gây gián đoạn thêm các tuyến vận tải biển chiến lược khác.

Căng thẳng ở khu vực Trung Đông leo thang trong những ngày gần đây khi Mỹ và Iran liên tục có các động thái đáp trả, còn Israel yêu cầu quân đội tiến sâu hơn vào Lebanon trong cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Nhưng đà tăng của giá dầu đã phần nào hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông chưa nắm được thông tin về việc đàm phán bị đình trệ. Ông Donald Trump cũng cho biết đã liên lạc với Hezbollah thông qua các bên trung gian và nhận được cam kết rằng lực lượng này sẽ không tấn công Israel.

Giới chuyên gia nhận định trong ngắn hạn, giá dầu sẽ tiếp tục biến động mạnh theo các thông tin liên quan đến đàm phán Mỹ - Iran cũng như tình hình vận chuyển dầu qua khu vực Vịnh Ba Tư.

Ngân hàng Citigroup (Mỹ) cho rằng giá dầu vẫn còn dư địa tăng nếu tiến trình đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc. Tuy vậy, nhiều yếu tố đang góp phần hạ nhiệt thị trường như nhu cầu tiêu thụ yếu hơn, lượng dầu dự trữ được bổ sung và nhập khẩu dầu của Trung Quốc sụt giảm mạnh.

Nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong tháng 4 và 5 có thể giảm xuống còn khoảng 9,2 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 11,6 triệu thùng/ngày của năm 2025. Điều này giúp giảm bớt áp lực lên nguồn cung toàn cầu.

Trong khi đó, Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) đánh giá nhu cầu tiêu thụ dầu yếu tại Trung Quốc và châu Âu đang là rủi ro lớn đối với dự báo giá dầu Brent quý IV ở mức 90 USD/thùng và dầu WTI ở mức 83 USD/thùng. Song các gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông vẫn có thể đẩy giá dầu tăng cao hơn.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, theo quy định tại Thông tư 60 của Bộ Công Thương, từ 1/6, các loại xăng khoáng truyền thống sẽ chính thức dừng lưu hành trên thị trường. Người tiêu dùng sẽ chỉ còn hai lựa chọn là xăng E5 và E10.

Bộ Công Thương cho hay việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Giá xăng sinh học đang rẻ hơn xăng khoáng. Cụ thể, sau quyết định điều hành giá xăng dầu chiều 28/5 của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã điều chỉnh giá xăng E10 RON95-V giảm 1.390 đồng/lít, xuống còn 24.560 đồng/lít.

Trong khi giá xăng E10 RON95-III chỉ còn 23.660 đồng/lít, thấp hơn 494 đồng/lít so với xăng RON95-III khoáng.

Xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 23.258 đồng/lít, giảm 1.082 đồng/lít và thấp hơn xăng RON95-III 896 đồng/lít.