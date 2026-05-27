Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 26/5 tăng, giảm trái chiều.

Kết thúc phiên 26/5, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,6%, lên mức 99,58 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 2,8%, xuống còn 93,89 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (27/5), giá dầu thế giới biến động trong biên độ hẹp.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h49' ngày 27/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn niêm yết ở mức 99,58 USD/thùng. Còn giá dầu WTI xuống mức 93,33 USD/thùng, giảm 0,6% so với phiên liền trước.

Giá dầu Brent giảm tới gần 7% trong phiên giao dịch đầu tuần (25/5), xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20/4, nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch ngày 26/5, giá dầu Brent đảo chiều tăng gần 4%, sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào miền nam Iran, làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông và phủ bóng lên triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Phía Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời khi tiến hành các cuộc không kích tại tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran, khu vực gần eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, đây là “sự vi phạm nghiêm trọng” đối với thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được duy trì gần 7 tuần.

Trước đó, 2 bên đã đạt được một biên bản ghi nhớ có thể chấm dứt chiến tranh và nối lại hoạt động vận tải qua eo biển đang bị phong tỏa, đồng thời cho các nhà đàm phán thêm 60 ngày để xử lý các vấn đề phức tạp hơn, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.

Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra đúng lúc trưởng đoàn đàm phán và ngoại trưởng Iran có mặt tại Doha để hội đàm với Thủ tướng Qatar nhằm hướng tới một thỏa thuận.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, Iran gần như phong tỏa hoạt động vận tải không thuộc Iran qua eo biển Hormuz, làm gián đoạn khoảng 1/5 lưu lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Thị trường vẫn chờ đợi thêm những thông tin cụ thể về một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran. Trong khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng và lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay (26/5) được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 24.340 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.549 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.761 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Gá xăng E10 RON95-V ở mức 25.950 đồng/lít. Còn giá xăng E10 RON95-III là 25.050 đồng/lít.

Tuy giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng ở kỳ điều hành ngày 21/5 nhưng theo dữ liệu Bộ Công Thương công bố, giá các mặt hàng này ở nước ta vẫn thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.