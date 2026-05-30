Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (29/5).

Kết thúc phiên giao dịch 29/5, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent giảm 1,7%, chốt phiên ở mức 91,12 USD/thùng. Còn giá dầu WTI 1,7%, đóng cửa ở mức 87,36 USD/thùng.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent giảm 10,5%. Còn giá dầu WTI giảm 9,2%. Cả hai loại dầu chuẩn đều xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4.

Giá dầu giảm nhanh khi thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn, qua đó tạo điều kiện khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường thủy vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng trên toàn cầu.

Theo nguồn tin của Reuters, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ vào hôm thứ Năm (28/5) về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt và truyền thông nhà nước Iran cho biết thỏa thuận này vẫn chưa được hoàn tất.

Hãng thông tấn Fars của Iran cho hay, dự thảo thỏa thuận yêu cầu Tehran mở lại eo biển Hormuz, nhưng việc thực hiện sẽ tuân theo các điều kiện và cơ chế do Iran xác định.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi Iran mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải này ngay lập tức nhằm giảm áp lực đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Lưu lượng tàu thuyền qua tuyến vận tải chiến lược đối với thương mại dầu khí toàn cầu này hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xung đột xảy ra.

Các chuyên gia của ING đánh giá, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ giúp thị trường dầu mỏ giảm bớt áp lực trong ngắn hạn, tuy nhiên tốc độ phục hồi hoàn toàn vẫn còn là dấu hỏi.

Trong báo cáo mới đây, Commerzbank đã nâng dự báo giá dầu Brent lên mức 90 USD/thùng vào cuối tháng 9 và 85 USD/thùng vào cuối năm nay, dựa trên kịch bản hoạt động vận tải thông thường qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn trong 2 tháng nữa.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay được áp dụng giá bán như sau:

Theo quyết định điều hành giá xăng dầu chiều 28/5, giá xăng RON95 giảm 1.395 đồng/lít, giá bán còn 24.154 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 1.082 đồng/lít, giá bán lẻ xuống 23.258 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, giá bán là 27.651 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, giá bán còn 20.442 đồng/kg.

Xăng E10 RON95-V có giá 24.560 đồng/lít, giảm 1.390 đồng/lít; giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 1.390 đồng/lít, chỉ còn 23.660 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E10 thấp hơn so với xăng RON95-III là 494 đồng/lít.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực và các nước có chung đường biên giới.