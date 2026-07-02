Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 1/7 giảm khá mạnh, xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng.

Kết thúc phiên giao dịch 1/7, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,89%, xuống 71,57 USD/thùng. Còn giá dầu WTI hạ 1,32%, xuống mức 68,58 USD/thùng. Cả hai loại dầu chuẩn đều chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ tháng 3.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (2/7), giá dầu WTI tiếp đà đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h39' ngày 2/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 71,57 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI xuống mức 68,05 USD/thùng, giảm 0,77% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống khi đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có tín hiệu tích cực, giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu.

Chiều nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo một số nguồn tin, các cuộc đàm phán kỹ thuật gián tiếp giữa Mỹ và Iran đang diễn ra tại Doha với sự tham gia của Qatar và Pakistan ở vai trò trung gian hòa giải.

Phát biểu hôm 1/7, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang đạt tiến triển rất tốt trong quan hệ với Iran và các cuộc gặp gần đây tại Qatar đã diễn ra thuận lợi.

Giới phân tích nhận định sự lạc quan về nguồn cung dầu đang tăng lên khi ngày càng có nhiều dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Thị trường đang phát tín hiệu cho thấy khi giai đoạn căng thẳng này qua đi, các nước sẽ đẩy mạnh khai thác và sản lượng dầu toàn cầu có thể đạt mức cao kỷ lục.

Lưu lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bắt đầu phục hồi. Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường biển chiến lược này đã trở lại mức trước khi xung đột bùng phát.

Trong khi đó, theo một số nguồn tin, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) nhiều khả năng sẽ tiếp tục nâng mục tiêu sản lượng từ tháng 8 khi nhóm họp vào ngày 5/7 tới. Việc này sẽ bổ sung thêm nguồn cung dầu cho thị trường.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (2/7), theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán xăng E5 không cao hơn 20.785 đồng/lít. Giá xăng E10 không cao hơn 21.203 đồng/lít.

Giá dầu diesel ở mức 21.886 đồng/lít. Còn giá dầu mazut là 15.030 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).