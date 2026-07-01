Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 30/6 quay đầu giảm sau khi tăng khá mạnh ở phiên đầu tuần.

Kết thúc phiên giao dịch 30/6, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,3%, xuống còn 72,95 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI hạ 1,8%, về mức 69,5 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (1/7), giá dầu WTI đảo chiều đi lên.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h56' ngày 1/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 72,95 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 69,99 USD/thùng, tăng 0,71% so với phiên liền trước.

Giới chuyên gia cho rằng, giá dầu thế giới đang trên đà ghi nhận mức giảm theo tháng và theo quý mạnh nhất kể từ thời kỳ đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020.

Giá dầu thế giới giảm khi các nhà đầu tư đang theo dõi khả năng Mỹ và Iran tiến hành đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa hai bên vẫn còn rất mong manh sau 4 tháng xảy ra xung đột.

Các phái đoàn đàm phán của Iran và Mỹ dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại Doha trong tuần này.

Xăng dầu trong nước có giá mới. Ảnh: Thạch Thảo

Ngày 30/6, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Cố vấn cấp cao Jared Kushner đã tới Doha để làm việc với các nhà trung gian và giới chức nước chủ nhà, trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho xung đột liên quan đến Iran.

Tuy nhiên, theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari khẳng định hai quan chức Mỹ không đến Doha để tiến hành đàm phán trực tiếp với phía Iran mà chỉ làm việc với các bên trung gian và giới chức Qatar. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về tiến triển của các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ với Iran và mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Về phía Iran, Tehran thông báo sẽ cử các đoàn công tác tới Qatar trong tuần này nhưng nhấn mạnh nước này chưa nhất trí tiến hành bất kỳ cuộc gặp nào với Mỹ ở mọi cấp độ.

Giới chức Iran cho hay, các cuộc tham vấn tại Doha sẽ tập trung vào những nội dung kỹ thuật của thỏa thuận khung giữa hai bên, trong đó ưu tiên các vấn đề liên quan đến việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.

Thị trường vẫn đang tính đến những rủi ro địa chính trị. Song việc ngày càng nhiều tàu chở dầu rời khỏi khu vực Vịnh Ba Tư đã giúp các tàu từng bị mắc kẹt có thể hoạt động trở lại, làm cho nguồn cung dầu tạm thời tăng lên.

Ngân hàng Morgan Stanley dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ dư cung khoảng 4,8 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ đêm qua (30/6).

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (1/7) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 30/6, giá xăng E5 tăng 1.426 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.785 đồng/lít. Giá xăng E10 tăng 1.287 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.203 đồng/lít.

Giá dầu diesel giữ nguyên ở mức 21.886 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng giữ nguyên ở mức 15.030 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng đã đảo chiều đi lên sau 5 lần được điều chỉnh giảm liên tiếp.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 34 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, Chính phủ cho phép kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu đến ngày 30/9.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, xăng E5 8% và xăng E10 7%.