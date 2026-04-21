Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần (20/4) tăng trở lại do lo ngại thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran đổ vỡ.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch 20/4, giá dầu Brent tăng 5,64%, lên mức 95,48 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 6,87%, lên mức 89,61 USD/thùng.

Giá dầu phiên đầu tuần tăng mạnh trở lại sau khi bạo lực bùng phát trở lại vào cuối tuần trước.

Eo biển Hormuz đóng cửa sau khi Mỹ và Iran tuyên bố phía bên kia đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách tấn công các tàu.

Theo CNBC, ông Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ vào Chủ nhật tuần trước đã tấn công vào 1 tàu container của Iran tại Vịnh Oman, trước khi lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tiến hành bắt giữ con tàu. Theo ông, tàu này đã tìm cách vượt qua vòng phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Iran tấn công 1 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz vào thứ Bảy tuần qua.

Vào Chủ nhật tuần trước, ông Trump tiếp tục cảnh báo sẽ phá hủy các nhà máy điện và cầu tại Iran nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận với Mỹ.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt trong ngày 20/4. Chỉ có 3 lượt tàu đi qua eo biển này trong 12 giờ qua.

Tuy nhiên, đến đầu phiên giao dịch 21/4, giá dầu thế giới có xu hướng hạ nhiệt.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h03' ngày 21/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 95,48 USD/thùng, tăng 5,64% so với phiên liền trước. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 1,28%, giao dịch ở mức 86,3 USD/thùng.

Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm nhẹ sau khi có dấu hiệu cho thấy Iran sẽ tham dự các cuộc đàm phán với Mỹ tại Islamabad trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên kết thúc vào cuối tuần này.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến vào sáng 21/4 được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.592 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.761 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 31.041 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 20.332 đồng/kg.

Giá dầu trong nước giảm mạnh sau 3 kỳ điều hành liên tiếp gần đây (8/4, 9/4 và 16/4) với tổng mức giảm tới 13.747 đồng/lít với dầu diesel và 4.261 đồng/kg với dầu mazut.

Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.