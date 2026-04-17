Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 16/4 đi lên, tiến sát mốc 100 USD/thùng.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch 16/4, giá dầu Brent tăng 4,7%, lên mức 99,39 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 3,7%, lên mức 94,69 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (17/4), giá dầu thế giới biến động trái chiều.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h53' ngày 17/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 99,39 USD/thùng, tăng 0,47% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được niêm yết ở mức 93,46 USD/thùng, giảm 1,3% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên khi lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức rất thấp và chưa có lộ trình rõ ràng nào để mở lại hoàn toàn tuyến đường biển quan trọng này.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Theo các nhà phân tích, việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn dòng chảy dầu khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày.

CNBC thông tin, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đang ở mức rất hạn chế, chỉ còn vài chuyến mỗi ngày trong bối cảnh Hải quân Mỹ phong tỏa bờ biển Iran và Tehran đe dọa trả đũa các tàu thuyền hoạt động tại Vịnh Ba Tư.

Giá dầu tăng còn phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước những bất ổn kéo dài liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Một số nguồn tin cho biết, các bên đang giảm bớt kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình toàn diện và thay vào đó đang tìm kiếm một bản ghi nhớ tạm thời để ngăn chặn xung đột tái diễn.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran có thể tiến hành vòng đàm phán thứ hai vào cuối tuần này, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Cùng thời điểm, ông Trump tuyên bố Israel và Lebanon đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Tuy nhiên, thông báo này cũng không đủ để xoa dịu lo ngại của giới đầu tư.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 21/4.

Trước đó, ông Trump đã chấp thuận lệnh ngừng bắn với điều kiện Iran mở cửa eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải. Song Tehran vẫn tìm cách duy trì quyền kiểm soát đối với tuyến vận tải biển chiến lược này.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước sáng 17/4 được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON 92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.592 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.761 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel không cao hơn 31.041 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 20.332 đồng/kg.

Giá dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm mạnh trong 3 kỳ điều hành liên tiếp gần đây.

Tại kỳ điều chỉnh ngày 16/4, giá dầu diesel giảm 1.928 đồng/lít, còn giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.281 đồng/kg.

Trước đó, tại 2 kỳ điều hành liên tiếp vào ngày 8/4 và 9/4, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm tổng cộng 11.819 đồng/lít trong khi giá dầu mazut giảm 1.980 đồng/kg.

Như vậy, sau 3 kỳ điều hành liên tiếp (8/4, 9/4 và 16/4), giá dầu diesel đã giảm tới 13.747 đồng/lít và dầu mazut giảm 4.261 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.