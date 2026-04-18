Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 17/4 giảm mạnh, rời xa mốc 100 USD/thùng.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, kết thúc phiên giao dịch 17/4, giá dầu Brent giảm 9,07%, còn 90,38 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 11,45%, xuống mức 83,85 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch này, theo Reuters, có thời điểm, giá dầu Brent giảm xuống mức 86,09 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI chạm đáy trong phiên ở mức 80,56 USD/thùng. Đây là mức giảm mạnh nhất trong một ngày của cả hai loại dầu kể từ ngày 8/4.

Giá dầu lao dốc sau khi Iran tuyên bố cho phép các tàu thương mại lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới - trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon. Động thái này nhanh chóng làm dịu bớt những lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, có hiệu lực từ 17h ngày 16/4 (giờ miền Đông Mỹ), nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Đây được xem là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang trong thời gian qua.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Tehran phản đối các lệnh ngừng bắn tạm thời và nhấn mạnh cần một giải pháp toàn diện để chấm dứt vòng xoáy xung đột “một lần và mãi mãi”.

Những phát biểu từ phía Iran được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran có thể sớm đạt được. Ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran có thể được gia hạn, nhưng nhiều khả năng không cần thiết vì Tehran đang có thiện chí đàm phán.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng hoan nghênh động thái từ Iran, gọi đây là bước tiến tích cực. Nhưng ông nhấn mạnh rằng các biện pháp phong tỏa của Mỹ đối với Iran vẫn sẽ được duy trì cho đến khi thỏa thuận được hoàn tất hoàn toàn.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo, rủi ro vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Quá trình vận chuyển dầu từ khu vực vịnh Ba Tư tới châu Âu có thể mất khoảng ba tuần, khiến nguồn cung tại thị trường này chưa thể cải thiện ngay lập tức.

Giá xăng dầu trong nước

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước sáng 18/4 được áp dụng giá bán như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.592 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.761 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 31.041 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 20.332 đồng/kg.

Giá dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm mạnh trong 3 kỳ điều hành liên tiếp gần đây (8/4, 9/4 và 16/4). Sau 3 kỳ điều chỉnh trên, giá dầu diesel đã giảm tới 13.747 đồng/lít và dầu mazut giảm 4.261 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho hay, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.