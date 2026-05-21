Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên 20/5 quay đầu giảm mạnh, "bốc hơi" gần 6%.

Kết thúc phiên giao dịch 20/5, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 5,63%, xuống còn 105 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI giảm 5,66%, về mức 98,26 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (21/5), giá dầu thế giới biến động trong biên độ hẹp.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 7h05' ngày 21/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 105 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 98,93 USD/thùng, tăng 0,68% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn cuối.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết đã đạt được tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời cả hai bên đều không muốn chứng kiến hoạt động quân sự tái diễn.

Ảnh: Nam Khánh

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei thông tin Iran sẵn sàng xây dựng quy trình phối hợp với các quốc gia ven biển khác nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng về kết quả của các cuộc hòa đàm trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Theo giới phân tích, hiện nhiều nguồn cung dầu vẫn gián đoạn trong khi các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực liên tục có nguy cơ bị tấn công. Thị trường lúc này đang chờ xem tình hình sẽ hạ nhiệt nhờ một thỏa thuận mới hay xung đột quân sự sẽ tiếp tục leo thang.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho hay, xung đột tại Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz gần như bị tê liệt, tạo ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất thế giới.

Các nhà máy lọc dầu quốc doanh Trung Quốc đã cắt giảm công suất chế biến hơn 1 triệu thùng/ngày kể từ khi chiến sự Iran bùng phát.

Để bù đắp tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu, nhiều quốc gia đang phải dựa vào lượng tồn kho thương mại và dự trữ chiến lược.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm mạnh trong tuần trước do nhu cầu vẫn ở mức cao.

Theo EIA, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 7,9 triệu thùng, xuống còn 445 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (21/5), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay như sau:

Xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 24.078 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.226 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Tính từ mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, giá xăng E5 RON92 đã giảm 6.980 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 9.762 đồng/lít và dầu diesel giảm mạnh 17.562 đồng/lít (7 kỳ điều chỉnh giảm kể từ mức đỉnh).

Bộ Công Thương cho biết, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia láng giềng có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.