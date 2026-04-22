Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 21/4 tăng khá mạnh sau khi Iran cho biết vẫn chưa quyết định tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhấn mạnh, việc Mỹ tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đang là trở ngại cho tiến trình đàm phán.

Kết thúc phiên giao dịch 21/4, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent tăng 3,14% so với phiên liền trước, lên mức 98,48 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 0,85%, lên mức 90,43 USD/thùng.

Nguồn cung dầu đang bị thắt chặt khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu - vẫn gần như bị đình trệ. Dữ liệu vận tải cho thấy chỉ có 3 tàu đi qua khu vực này trong vòng 24 giờ qua.

Tại châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) đang lên phương án hướng dẫn các hãng hàng không đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu bay.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đường ống Druzhba - đường ống vận chuyển dầu từ Nga sang châu Âu - đã sẵn sàng hoạt động trở lại. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết, Nga đang có kế hoạch dừng xuất khẩu dầu từ Kazakhstan sang Đức qua đường ống này kể từ ngày 1/5 tới.

Ảnh: Nguyễn Huế

Thị trường đang chờ đợi các báo cáo tồn kho hàng tuần từ Viện Dầu khí Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Các nhà phân tích dự báo lượng dầu dự trữ của Mỹ có thể giảm khoảng 1,2 triệu thùng trong tuần trước, đánh dấu tuần sụt giảm thứ hai liên tiếp kể từ tháng 2.

Nhà phân tích Tamas Varga tại PVM Oil Associates cho biết việc xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Mỹ tiếp tục tăng sẽ xác nhận tình trạng khan hiếm dầu tại Viễn Đông và châu Âu, đồng thời có thể hỗ trợ giá dầu phục hồi trở lại.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước sáng 22/4 được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON 92 có giá bán lẻ không cao hơn 21.934 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.042 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 27.856 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut không cao hơn 19.631 đồng/kg.

Ngày 21/4, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, từ 16h ngày 21/4, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 658 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 719 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel giảm tới 3.185 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg.

Đây là kỳ điều hành thứ tư liên tiếp giá dầu diesel được điều chỉnh giảm. Tính từ đỉnh 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã hạ gần 17.000 đồng/lít, tức giảm 37,8%.

Bộ Công Thương cho hay giá xăng dầu ở Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Đến ngày 21/4, tại Thái Lan, giá xăng ở mức 34.921 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); giá xăng ở Campuchia là 32.560 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Lào xăng có giá 46.124 đồng/lít; Trung Quốc Chính phủ khống chế giá xăng ở mức 36.200 đồng/lít; ở Việt Nam, xăng có giá 23.042 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan ở ngưỡng 34.302 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); giá dầu ở Campuchia là 37.494 đồng/lít; ở Lào dầu có giá 56.403 đồng/lít; Trung Quốc giá dầu ở ngưỡng 33.070 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); trong khi ở Việt Nam, dầu có giá 27.856 đồng/lít.