Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận tuần biến động mạnh, với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm.

Tại phiên giao dịch đầu tiên của tuần (13/4), giá dầu thế giới tăng khoảng 4% sau khi Hải quân Mỹ tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz.

Đến phiên giao dịch 14/4, giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh, khi thị trường kỳ vọng về các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần.

Tới phiên giao dịch 15/4, giá dầu thế giới đảo chiều tăng nhẹ, trong bối cảnh những lo ngại về gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu, trong khi xuất hiện những tín hiệu về khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Ở phiên giao dịch 16/4, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên, khi giới đầu tư bày tỏ sự hoài nghi về khả năng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể nhanh chóng giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng tại khu vực Trung Đông.

Nhưng đến phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (17/4), giá dầu thế giới lại quay đầu giảm mạnh sau khi Iran tuyên bố cho phép các tàu thương mại lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn. Động thái này nhanh chóng làm dịu bớt những lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch 17/4, giá dầu Brent giảm 9,07% so với phiên liền trước, xuống còn 90,38 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 11,45%, xuống còn 83,85 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch 17/4, có thời điểm, giá dầu Brent giảm xuống mức 86,09 USD/thùng, còn giá dầu WTI chạm đáy trong phiên ở mức 80,56 USD/thùng. Đây là mức giảm mạnh nhất trong một ngày của cả hai loại dầu kể từ ngày 8/4.

Theo dữ liệu từ Oilprice, chốt phiên giao dịch cuối tuần này, giá dầu WTI được niêm yết ở mức

83,85 USD/thùng, còn giá dầu Brent được niêm yết ở mức 90,38 USD/thùng.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu WTI giảm tới 12,72 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent hạ 4,82 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá dầu diesel và dầu mazut trong tuần này tiếp tục đi xuống do liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm mạnh vào kỳ điều hành 16/4.

Cụ thể, ở kỳ điều hành 16/4, giá dầu diesel giảm 1.928 đồng/lít, còn giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.281 đồng/kg.

Trước đó, tại 2 kỳ điều hành vào tuần trước (ngày 8/4 và 9/4), giá dầu diesel được điều chỉnh giảm tổng cộng 11.819 đồng/lít trong khi giá dầu mazut giảm 1.980 đồng/kg.

Như vậy, qua 3 kỳ điều hành liên tiếp (8/4, 9/4 và 16/4), giá dầu diesel đã giảm tới 13.747 đồng/lít , còn giá dầu mazut giảm 4.261 đồng/kg.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước ngày 19/4 được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON 92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.592 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.761 đồng/lít.

Giá bán lẻ dầu diesel không cao hơn 31.041 đồng/lít. Còn dầu mazut có giá bán không cao hơn 20.332 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.