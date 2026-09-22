Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 21/9 giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần. Giá dầu Brent về mốc USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 21/9, theo Reuters, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 100,3 USD/thùng, giảm 3,4% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI của Mỹ hạ 4,51%, xuống mức 92,47 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/9.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (22/9), giá dầu WTI tiếp tục được điều chỉnh đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h28' ngày 22/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 100,3 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 92,14 USD/thùng, giảm 0,25% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong bối cảnh thị trường kỳ vọng những nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột giữa Mỹ và Iran có thể đạt được tiến triển, đồng thời nguồn cung dầu từ Saudi Arabia có dấu hiệu phục hồi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người dự kiến tới New York trong tuần này để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo hãng tin Al Jazeera, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei, cho biết Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ thông qua các bên trung gian, nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Bên cạnh đó, nguồn cung dầu từ Saudi Arabia được kỳ vọng phục hồi một phần, từ đó tạo thêm sức ép lên giá dầu.

Giá xăng dầu trong nước sắp điều chỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào đường ống dẫn khí Đông - Tây của Saudi Aramco đã khiến công ty năng lượng này tăng cường xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng 9 và tháng 10 sau khi tạm dừng một số chuyến hàng qua Yanbu.

Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy, trong ngày 20/9, Saudi Aramco đã bơm khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên 7 siêu tàu chở dầu bên trong Vùng Vịnh.

Còn theo dữ liệu vệ tinh, lượng dầu của Saudi Arabia vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình khoảng 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng đáng kể so với mức chỉ 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Tuy nhiên, tình hình an ninh tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Riyadh và một cơ sở của Saudi Aramco tại thành phố Yanbu, bên bờ Biển Đỏ.

Các chuyên gia nhận định yếu tố địa chính trị vẫn đang chi phối mạnh diễn biến giá dầu. Những cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia cuối tuần trước tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn của các tuyến vận chuyển năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều thứ Năm (ngày 24/9).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (22/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 17/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.395 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.139 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 1.397 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel 0.05S tăng 1.460 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.945 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.039 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 19.196 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.