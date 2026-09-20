Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này ghi nhận tuần liên tục biến động, với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tuần này (14/9), giá dầu thế giới tăng 1% trong bối cảnh các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi vào Saudi Arabia cùng các cuộc tấn công tàu hàng tại Vùng Vịnh làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Thêm vào đó, các quốc gia Vùng Vịnh đã hoãn cuộc họp dự kiến với Iran, làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng dầu mỏ.

Giá dầu quốc tế tiếp tục tăng thêm khoảng 3% trong phiên giao dịch 15/9 sau khi hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, tạm thời ngừng hoạt động làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch 16/9, giá dầu thế giới quay đầu giảm 3% sau thông tin Saudi Arabia chào bán thêm các lô dầu thô thông qua Oman giúp xoa dịu những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Giá dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ trong phiên giao dịch 17/9 nhưng vẫn duy trì trên mốc 100 USD/thùng sau thông tin Saudi Arabia cung cấp thêm các lô dầu thô qua Oman, nhằm xoa dịu lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Giá xăng dầu trong nước tuần này được điều chỉnh tăng mạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (18/9), giá dầu thế giới giảm thêm khoảng 1% khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ Saudi Arabia hạ nhiệt và tồn kho các sản phẩm dầu tại một số thị trường tăng. Ngoài ra, giá dầu thế giới đi xuống còn do Trung Quốc được cho là đã đề nghị Iran hỗ trợ nhằm hạn chế các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào các cơ sở dầu khí tại Saudi Arabia.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent giảm khoảng 0,7%, ngược lại giá WTI tăng khoảng 0,2%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 103,9 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần ở mức 100,3 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá bán các mặt hàng xăng dầu tuần này đều được điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, theo kỳ điều hành ngày 17/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.395 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.139 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III tăng 1.397 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.460 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.945 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.039 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 19.196 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.