Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 17/9 giảm nhưng vẫn duy trì mức trên 100 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 17/9, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,95%, xuống còn 104,8 USD/thùng. Còn giá dầu WTI giảm 0,5%, về mức 101,91/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (18/9), giá dầu WTI tiếp tục đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h04' ngày 18/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 104,8 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 101,2 USD/thùng, giảm 0,72% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống sau thông tin Saudi Arabia cung cấp thêm các lô dầu thô qua Oman, nhằm xoa dịu lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng từ chiều qua. Ảnh: Nguyễn Huế

Saudi Arabia đã chào bán thêm các lô dầu thô cho các nhà máy lọc dầu ở châu Á thông qua hình thức chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác ngoài khơi cảng Sohar của Oman. Việc này đã phần nào bù đắp một phần nguồn cung bị gián đoạn sau các cuộc tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu Đông - Tây, tuyến đường vận chuyển dầu đến Biển Đỏ.

Trước đó, vào đầu tuần, giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng 4 tháng sau khi các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết hoạt động bốc dỡ dầu thô tại trung tâm xuất khẩu Yanbu trên Biển Đỏ của Saudi Arabia bị đình chỉ.

Trong khi đó, Bloomberg cho hay, Saudi Arabia đang nỗ lực khôi phục khoảng một nửa công suất của tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây, sau khi cơ sở hạ tầng trên tuyến này bị hư hại bởi các cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái hồi tuần trước.

Saudi Arabia chưa cho biết khi nào hoạt động có thể được nối lại, nhưng Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với CNBC vào ngày 15/9 rằng dầu thô sẽ được vận chuyển qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây trong vài ngày tới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (17/9).

Theo đó, tại kỳ điều hành 17/9, giá bán của các loại xăng dầu đều được điều chỉnh tăng so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 1.395 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.139 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III tăng 1.397 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 1.460 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.945 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.039 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 19.196 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành 17/9, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 1.250 đồng/lít với xăng sinh học, với dầu diesel ở mức 2.000 đồng/lít và với dầu mazut là 1.250 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 17/9 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 31.294 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 30.697 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 52.056 đồng/lít; ở Trung Quốc là 33.719 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); ở Việt Nam là 25.886 đồng/lít.

Còn giá dầu tại Thái Lan là 31.894 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 34.854 đồng/lít; tại Lào là 44.184 đồng/lít; ở Trung Quốc là 30.626 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); trong khi ở Việt Nam là 29.945 đồng/lít.