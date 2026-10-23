Giá xăng dầu hôm nay (23/10) trên thị trường quốc tế lên mức cao nhất 5 tháng. Trong nước, từ chiều qua, giá các loại xăng được điều chỉnh giảm mạnh, về mốc 25.000 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel và dầu mazut tăng.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 22/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 5 tháng.

Chốt phiên giao dịch 22/10, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 4%, lên mức 113,2 USD/thùng, mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 4/5. Giá dầu WTI chốt phiên ở mức 99,47 USD/thùng, tăng 2,4%.

Tuy nhiên, đầu phiên giao dịch hôm nay (23/10), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h03' ngày 23/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 113,2 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 99,37 USD/thùng, giảm 0,1% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo giới phân tích, giá dầu tăng nhanh sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia gia tăng.

Giá xăng trong nước từ chiều qua được điều chỉnh giảm mạnh, về mốc 25.000 đồng/lít. Ảnh: Thạch Thảo

Ngày 21/10, lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm được Iran hậu thuẫn, đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu, trong đó có vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một mỏ dầu của Saudi Arabia.

Mỹ đã yêu cầu một số nhà ngoại giao cùng thân nhân rời khỏi các cơ quan đại diện của nước này tại Saudi Arabia.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại khu vực Sirik ở miền nam nước này.

Bên cạnh đó, hoạt động vận tải dầu mỏ cũng đối mặt với nhiều rủi ro.

Theo dữ liệu từ Công ty phân tích dữ liệu Kpler, có ít nhất 18 vụ tấn công nhằm vào các tàu vận tải đã xảy ra trong hai tuần qua.

Các chuyên gia cảnh báo Iran đang nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu ở phạm vi xa hơn eo biển Hormuz, mở rộng tới Vịnh Oman. Việc này làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hoạt động bốc xếp dầu thô tại khu vực Vịnh Oman cũng như hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (22/10).

Theo đó, ở kỳ điều hành 22/10, giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng xăng giảm, dầu diesel và mazut đều tăng so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ trước.

Giá xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg, có giá bán không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành 22/10, cơ quan quản lý trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Các mặt hàng đều không chi sử dụng quỹ.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 22/10 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 32.941 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 32.010 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 48.276 đồng/lít; ở Trung Quốc là 35.017 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam có giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 34.117 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 35.179 đồng/lít; tại Lào là 40.848 đồng/lít; ở Trung Quốc là 31.924 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam giá bán không cao hơn 29.550 đồng/lít.