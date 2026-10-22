Sau kỳ điều hành ngày 15/10, 14 thương nhân đầu mối đã chủ động giảm thêm 300-350 đồng/lít xăng dầu so với mức giá liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố, góp phần giảm áp lực chi phí nhiên liệu đối với người dân và doanh nghiệp.

Ngày 22/10, PVOIL cho biết sau một tuần triển khai chương trình hạ giá xăng dầu, doanh nghiệp này tiếp tục duy trì mức giảm 350 đồng/lít đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu tại 1.100 cửa hàng trực thuộc trên toàn quốc. Thời gian giảm giá từ 15h00 ngày 22/10 đến 15h00 ngày 29/10.

Doanh nghiệp tiếp tục giảm giá xăng dầu thêm 1 tuần. Ảnh: L.B

Tại thời điểm ngày 15/10, giá xăng tại Việt Nam không cao hơn 27.029 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (32.471 đồng/lít), Campuchia (34.026 đồng/lít), Trung Quốc (35.017 đồng/lít) và Lào (52.104 đồng/lít).

Đối với dầu diesel, giá bán lẻ trong nước không cao hơn 29.106 đồng/lít, trong khi giá tại Thái Lan là 33.646 đồng/lít, Campuchia 35.298 đồng/lít và Lào 40.644 đồng/lít. Riêng Trung Quốc áp dụng mức giá 31.924 đồng/lít.

Mức giá giữa các quốc gia chịu tác động từ những cơ chế điều hành khác nhau. Thái Lan áp dụng trợ giá đối với cả xăng và dầu; Campuchia trợ giá xăng, trong khi Trung Quốc thực hiện cơ chế khống chế giá. Đây là những yếu tố cần được tính đến khi so sánh giá nhiên liệu giữa các nước.

Nguồn: DMS

Tại kỳ điều hành ngày 15/10, trừ dầu mazút, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Trong đó, xăng E10 RON95-III giảm mạnh nhất, ở mức 1.225 đồng/lít.

Việc điều hành giá bám sát diễn biến thị trường, kết hợp các giải pháp theo quy định, góp phần hạn chế tác động của biến động giá năng lượng thế giới đến thị trường trong nước.

Đáng chú ý, bên cạnh mức giảm theo giá điều hành, nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã chủ động giảm thêm giá bán lẻ, thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với khách hàng.

Cụ thể, 3 thương nhân gồm PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít/kg so với mức giá công bố.

Ngoài ra, có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít/kg, gồm: Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Việc các thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí.

Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa điều hành của cơ quan quản lý và trách nhiệm chia sẻ của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tại thị trường trong nước, chiều nay liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu.