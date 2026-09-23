Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 22/9 tiếp tục đi xuống. Giá dầu Brent đã mất mốc 100 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 22/9, theo Reuters, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 99,25 USD/thùng, giảm 1,09%. Còn giá dầu WTI chốt phiên ở mức 94,99 USD/thùng, giảm 1,24%.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (23/9), giá dầu WTI tiếp đà giảm.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h11' ngày 23/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 99,25 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 89,6 USD/thùng, giảm 1,02% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm trong phiên 22/9 khi nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia được cải thiện sau khi đường ống Đông - Tây khôi phục hoạt động. Bên cạnh đó, việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz cũng có dấu hiệu tăng trở lại.

Trong phiên này, có thời điểm, giá của cả dầu Brent và WTI đều giảm hơn 2 USD/thùng. Song đà giảm của giá dầu được thu hẹp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran khó đạt được trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11.

Cùng với đó, giá dầu đi xuống khi giới đầu tư nhận thấy nguồn cung qua eo biển Hormuz đang dần được cải thiện.

Theo các chuyên gia, Saudi Arabia đang chủ động khôi phục hoạt động xuất khẩu sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi khiến đường ống Đông - Tây phải tạm dừng và hoạt động bốc dầu tại Yanbu bị đình trệ.

Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy, ngày 20/9, Saudi Aramco đã nạp khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên 7 tàu chở dầu tại khu vực vùng Vịnh.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào chiều mai. Ảnh: Tuấn Hùng

Còn theo dữ liệu vệ tinh, lượng dầu Saudi Arabia vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng mạnh so với mức khoảng 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, giá dầu khó giảm sâu hơn cho đến khi nguồn cung qua eo biển Hormuz được cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong bối cảnh giá các sản phẩm dầu tinh chế vẫn ở mức cao.

Tại châu Âu và Mỹ, giá dầu diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục khi các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine khiến xuất khẩu dầu từ một số nhà sản xuất lớn như Nga, Saudi Arabia và UAE giảm mạnh.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (24/9).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (23/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 17/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.395 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.139 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III tăng 1.397 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 1.460 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.945 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.039 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 19.196 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.