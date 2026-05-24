Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tuần này ghi nhận tuần biến động mạnh, với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm.

Thị trường dầu thế giới tuần này liên tục bị chi phối bởi các thông tin trái chiều liên quan tới tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cùng những lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông sẽ kéo dài.

Cụ thể, ở phiên giao dịch đầu tuần (18/5), giá dầu thế giới tăng khá mạnh khi những lo ngại về gián đoạn nguồn cung do chiến sự tại Iran đã lấn át thông tin cho rằng Mỹ đồng ý nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô Iran trong quá trình đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch ngày 19/5, giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết nước này và Iran đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán, đồng thời cả hai bên đều không muốn chứng kiến hoạt động quân sự tái diễn.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 20/5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng về kết quả của các cuộc hòa đàm trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Giá dầu quốc tế biến động mạnh trong phiên giao dịch 21/5 và cuối cùng chốt phiên giảm 2%, khi những bất định xoay quanh triển vọng giải quyết xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran gây áp lực lên thị trường.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (22/5), giá dầu quốc tế tăng nhẹ khi giới đầu tư lo ngại rằng Mỹ và Iran sẽ không thể đạt được một thỏa thuận hòa bình để giúp hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trở lại bình thường.

Tính chung cả tuần này, giá dầu Brent giảm 5,48%, chốt tuần ở mức 103,5 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI giảm 8,37%, kết tuần ở mức 96,6 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá các loại xăng dầu trong tuần này được điều chỉnh tăng.

Theo kỳ điều hành chiều 21/5, giá xăng E5 RON92 tăng 1.206 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.340 đồng/lít. Giá xăng RON95-III tăng 1.471 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 25.549 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.535 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.761 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 898 đồng/kg, giá bán không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Gá xăng E10 RON95-V được điều chỉnh tăng lên 25.950 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng tăng lên 25.050 đồng/lít.

Dù giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng ở kỳ điều hành ngày 21/5 nhưng theo dữ liệu Bộ Công Thương công bố, giá các mặt hàng này ở nước ta vẫn thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.