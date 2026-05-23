Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (22/5).

Kết thúc phiên giao dịch 22/5, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent tăng 0,94%, chốt phiên ở mức 103,5 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 0,26%, đóng cửa ở mức 96,6 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent giảm 5,48% trong khi giá dầu WTI giảm 8,37%.

Thị trường dầu mỏ thời gian qua liên tục biến động mạnh trước những thay đổi theo kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu đi lên trong phiên giao dịch cuối tuần này khi giới đầu tư lo ngại rằng Mỹ và Iran sẽ không thể đạt được một thỏa thuận hòa bình để giúp hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng tương đương khoảng 20% nhu cầu tiêu thụ toàn cầu - trở lại bình thường.

Một nguồn tin ngoại giao tại Islamabad tiết lộ với hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran rằng Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đã lên đường tới Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay Mỹ đang duy trì liên lạc thường xuyên với phía Pakistan, nước đang đóng vai trò trung gian thúc đẩy đàm phán với Iran. Nhưng các bên vẫn còn bất đồng về kho dự trữ uranium của Tehran cũng như quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Ảnh: Nam Khánh

Về nguồn cung, nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates, cho biết tồn kho dầu toàn cầu đang suy giảm với tốc độ đáng báo động, trong bối cảnh lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz giảm xuống mức rất thấp.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo nhu cầu nhiên liệu tăng khi nhiều nước bước vào mùa cao điểm hè, kết hợp với việc thiếu hụt nguồn dầu mới từ Trung Đông và lượng tồn kho suy giảm, có thể đẩy thị trường dầu mỏ vào vùng đỏ trong giai đoạn tháng 7 và tháng 8.

Nhưng có một tín hiệu tích cực về nguồn cung khi một số nguồn tin cho biết 7 quốc gia sản xuất dầu chủ chốt trong khối OPEC+ nhiều khả năng sẽ đồng ý tăng nhẹ sản lượng trong tháng 7 tại cuộc họp ngày 7/6 tới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (23/5) được áp dụng như sau:

Theo quyết định điều chỉnh giá từ 15h ngày 21/5, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 24.340 đồng/lít, tăng 1.206 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.549 đồng/lít, tăng 1.471 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.761 đồng/lít, tăng 1.535 đồng/lít. Còn dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 21.483 đồng/kg, tăng 898 đồng/kg.

Gá xăng E10 RON95-V tăng lên 25.950 đồng/lít, xăng E10 RON95-III cũng tăng lên ngưỡng 25.050 đồng/lít.

Tuy giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng ở kỳ điều hành ngày 21/5 nhưng theo dữ liệu Bộ Công Thương công bố, giá các mặt hàng này ở nước ta vẫn thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).