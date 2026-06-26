Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 25/6 quay đầu tăng hơn 2% sau khi giảm mạnh từ đầu tuần.

Kết thúc phiên giao dịch 25/6, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 2,06%, lên mức 75,26 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI tăng 2,3%, ở mức 71,92 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (26/6), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h46' ngày 26/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 75,26 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI xuống mức 71,49 USD/thùng, giảm 0,6% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng trong phiên giao dịch 25/6, sau khi một tàu chở hàng bị vật thể lạ đánh trúng gần Oman, khiến nỗ lực sơ tán tàu khỏi eo biển Hormuz phải tạm dừng. Vụ việc này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Sự việc này xảy ra trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz mới chỉ bắt đầu phục hồi sau thời gian bị xáo trộn bởi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường năng lượng toàn cầu, khi khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới được vận chuyển qua khu vực này trước khi xung đột nổ ra.

Công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy cho hay các kho chứa dầu trên khắp khu vực vùng Vịnh hiện đã đầy khoảng 50-60%. Nếu lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz không sớm phục hồi thì các nước sản xuất sẽ buộc phải cắt giảm sản lượng và quá trình khôi phục hoàn toàn nguồn cung có thể phải kéo dài sang năm sau.

Bên cạnh các yếu tố địa chính trị, giới phân tích cho rằng đà tăng của giá dầu trong phiên 25/6 còn được hỗ trợ bởi lực mua kỹ thuật và hoạt động đóng vị thế bán khống, sau khi thị trường rơi vào trạng thái bán quá mức trong nhiều phiên trước đó.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều hôm qua (25/6).

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (26/6) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 25/6, giá xăng E5 không cao hơn 19.359 đồng/lít, giảm 767 đồng/lít; xăng E10 giảm 837 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.866 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.030 đồng/kg, giảm 1.650 đồng/kg.

Đây là kỳ thứ 5 liên tiếp giá xăng dầu điều chỉnh giảm. So với kỳ điều hành 26/2 (trước khi xảy ra xung đột địa chính trị tại Trung Đông), giá xăng E5 đang thấp hơn 165 đồng/lít, trong khi giá xăng E10 vẫn cao hơn 96 đồng/lít và dầu diesel cao hơn 2.587 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 25/6, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực có chung đường biên giới.

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng, giá bán lẻ tại Việt Nam ở mức 19.916 đồng/lít, trong khi ở Lào là 36.228 đồng/lít, Trung Quốc 32.268 đồng/lít, Thái Lan 31.416 đồng/lít và Campuchia ở mức 28.445 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, giá bán tại Việt Nam hiện ở mức 21.866 đồng/lít, còn tại Thái Lan là 30.324 đồng/lít, Lào 30.048 đồng/lít, Trung Quốc 29.251 đồng/lít và Campuchia 27.791 đồng/lít.