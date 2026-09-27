Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này ghi nhận tuần đầy biến động, với 3 phiên giảm và 2 phiên tăng.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tuần này (21/9), giá dầu thế giới giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột giữa Mỹ và Iran có thể đạt tiến triển, đồng thời nguồn cung dầu từ Saudi Arabia có dấu hiệu phục hồi. Chốt phiên này, giá dầu Brent giảm 3,4%, trong khi giá dầu WTI của Mỹ hạ 4,51%.

Giá dầu quốc tế tiếp tục hạ hơn 1% trong phiên giao dịch 22/9 khi nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia tăng lên sau khi đường ống Đông - Tây khôi phục hoạt động cùng hoạt động vận chuyển bằng tàu qua eo biển Hormuz cải thiện.

Nhưng tới phiên giao dịch 23/9, giá dầu thế giới quay đầu tăng trở lại khi thị trường tiếp tục quan ngại về diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Đóng cửa phiên giao dịch 23/9, giá dầu Brent tăng 3,86%, còn giá dầu WTI tăng 1,81%.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch 24/9, khi một vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu trong phiên này đã phần nào bị hạn chế sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước trải qua tuần tăng mạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (25/9), giá dầu quốc tế đảo chiều giảm khoảng 2% khi hi vọng về một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran ngày càng tăng, cùng với thông tin Mỹ có thể cấm xuất khẩu dầu diesel.

Song các nhà giao dịch vẫn lo ngại việc lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia có thể làm gián đoạn nguồn cung từ quốc gia sản xuất dầu lớn này.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent tăng chưa đến 1%, trái lại giá dầu WTI giảm khoảng 8%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 104,3 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần ở mức 92,41 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá bán các mặt hàng xăng dầu tuần này tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh so với kỳ điều hành trước.

Cụ thể, ở kỳ điều hành 24/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, lên mức 26.397 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh lên 30.497 đồng/lít, tăng 552 đồng/lít; dầu mazut tăng 276 đồng/kg, lên 19.472 đồng/kg.

Tính đến kỳ điều hành ngày 24/9, giá xăng đã có 4 lần tăng liên tiếp, với tổng mức tăng 4.634 đồng/lít đối với E5 và 4.485 đồng/lít đối với E10. Giá dầu diesel cũng có 3 lần tăng liên tiếp với mức tăng thêm 2.754 đồng/lít.

Hiện giá xăng đã lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 3. Theo đó, giá xăng E5 chỉ thấp hơn mức đỉnh ghi nhận hồi cuối tháng 3 là 3.717 đồng/lít; giá xăng E10 cách mức đỉnh (33.840 đồng) 6.753 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng lên mức cao nhất kể từ ngày 21/4, song vẫn thấp hơn mức đỉnh hồi đầu tháng 4 khoảng 14.291 đồng/lít.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.