Giá xăng dầu hôm nay (29/11), dầu thô trên thị trường quốc tế ghi nhận tuần biến động trái chiều. Trong nước, giá xăng dầu tuần này được điều chỉnh giảm. Giá dầu diesel hạ gần 1.400 đồng/lít, xuống dưới 25.000 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này ghi nhận một tuần đầy biến động với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm.

Cụ thể, ở phiên giao dịch đầu tuần này (23/11), giá dầu thế giới giảm hơn 3%, xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng và đường ống dẫn dầu tại Libya hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 24/11, giá dầu quốc tế đảo chiều tăng hơn 2% sau khi có thông tin về các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại khu vực eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới tiếp đà tăng mạnh trong phiên giao dịch 25/11, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia. Chốt phiên 25/11, giá dầu Brent tăng 3,51%, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 2%.

Tại phiên giao dịch 26/11, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên do một loạt diễn biến trong tuần đã làm gia tăng lo ngại về căng thẳng địa chính trị và rủi ro nguồn cung tại Trung Đông. Kết phiên giao dịch 26/11, giá dầu Brent tăng 2,07%, còn giá dầu WTI tăng 1,6%.

Giá xăng dầu trong nước tuần này được điều chỉnh giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Giá dầu thế giới giảm nhẹ vào phiên giao dịch cuối tuần (27/11). Giá dầu Brent giảm 1,17%, trong khi giá dầu WTI hạ 0,72% ở phiên này.

Dù giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần nhưng giá dầu Brent vẫn chấm dứt chuỗi giảm ba tuần liên tiếp để ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong tháng 11.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent tăng khoảng 3%, trong khi giá dầu WTI giảm 0,9%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 95,44 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 83,08 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá bán của các mặt hàng xăng dầu trong tuần này được điều chỉnh giảm.

Theo kỳ điều hành ngày 26/11, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm 185 đồng/lít, từ 18.576 đồng xuống 18.391 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III hạ 44 đồng/lít, từ 19.100 đồng xuống 19.056 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu giảm mạnh hơn. Giá dầu diesel 0,05S được điều chỉnh giảm 1.382 đồng/lít, tương đương 5,25%, xuống 24.965 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3,5S hạ 1.101 đồng/kg, tương đương 5,9%, xuống 17.570 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.