Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 27/5 giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng.

Kết thúc phiên 27/5, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 5,31%, xuống còn 94,29 USD/thùng. Còn giá dầu WTI giảm 5,55%, về mức 88,68 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chủ chốt trên đều có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20/4, xóa sạch mức tăng đạt được trong phiên trước đó.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (28/5), giá dầu WTI có xu hướng đi lên.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h26' ngày 28/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 94,29 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 89,79 USD/thùng, tăng 1,25% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm sâu sau khi xuất hiện thông tin làm tăng kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột, qua đó từng bước mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông tin, Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển hướng tới thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Truyền thông Iran cho rằng các bất đồng quan trọng chưa được tháo gỡ.

Mỹ cũng bác bỏ thông tin do truyền thông nhà nước Iran đăng tải về việc hai bên đã đạt được thỏa thuận khung nhằm khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trong vòng một tháng và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu của Iran.

Còn Iran cho biết, việc quản lý lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ do Tehran đảm nhiệm với sự phối hợp của Oman.

Theo giới phân tích, nguy cơ xung đột lan rộng đang có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó làm giảm tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu.

Bên cạnh đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang từng bước được nối lại. Dữ liệu vận tải biển cho thấy, một tàu chở sản phẩm dầu mỏ đã đi qua khu vực này vào ngày 27/5, sau khi hai tàu chở dầu thô khác vượt eo biển Hormuz vào hôm trước.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (28/5), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng 28/5 như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 24.340 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá không cao hơn 25.549 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.761 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Gá xăng E10 RON95-V ở mức 25.950 đồng/lít. Trong khi giá xăng E10 RON95-III là 25.050 đồng/lít.

Theo dữ liệu do Bộ Công Thương công bố, giá các mặt hàng xăng dầu ở nước ta vẫn thấp hơn nhiều thị trường trong khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.