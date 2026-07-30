Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 29/7 tăng mạnh. Giá dầu Brent vượt mốc 90 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 29/7, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 7,91%, lên 90,74 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 6,56%, lên mức 84,46 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (30/7), giá dầu WTI tiếp đà đi lên.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h32' ngày 30/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 90,74 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI lên mức 84,65 USD/thùng, tăng 0,22% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh khi căng thẳng quân sự tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Chiều nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu. Ảnh: Tuấn Hùng

Ngày 29/7, Mỹ và Saudi Arabia đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Iraq. Mỹ cáo buộc các nhóm này đã gây ra các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia.

Các cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công bất ngờ của Iran nhằm vào binh lính Mỹ trong khu vực.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran cho hay Tehran đã bác bỏ đề xuất quản lý chung eo biển Hormuz của Oman. Trước khi xung đột bùng phát, tuyến hàng hải này vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên trên toàn cầu.

Iran cho biết đã tập kích 3 tàu dầu trên "tuyến đường bất hợp pháp" ở eo biển Hormuz cũng như xác nhận đã phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Jordan.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) cho biết các cuộc tấn công quân sự mới ở Trung Đông và việc các quan chức Iran nhắc lại mong muốn kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz trong bối cảnh nguồn cung dầu qua eo biển này giảm sút đang đẩy giá dầu tăng trở lại.

Cùng vào đó, việc tồn kho dầu thô của Mỹ sụt giảm càng củng cố thêm đà tăng của giá dầu.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô tồn kho giảm 7,2 triệu thùng, xuống còn 404,5 triệu thùng trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ năm 2018. Trước đó, các nhà phân tích dự báo lượng tồn kho chỉ giảm khoảng 1,3 triệu thùng.

Ngoài ra, theo Reuters, giá dầu còn được hỗ trợ bởi thông tin Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) nhiều khả năng sẽ tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng dầu trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2026, sau khi hoàn tất lộ trình khôi phục sản lượng đã cắt giảm tự nguyện trước đó.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (30/7), theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán xăng E10 không cao hơn 21.435 đồng/lít. Giá xăng E5 không cao hơn 20.888 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 25.768 đồng/lít. Còn giá bán dầu mazut không cao hơn 15.562 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.