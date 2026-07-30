Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ hôm nay (30/7).

Theo đó, giá bán xăng E10 tăng 1.424 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.859 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.388 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.856 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.624 đồng/lít. Còn giá bán dầu mazut tăng 916 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.478 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mà chi Quỹ với xăng sinh học 500 đồng/lít, dầu diesel 1.000 đồng/lít, dầu mazut 500 đồng/kg.

Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay được điều chỉnh Ảnh: Thạch Thảo

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 23/7), giá xăng E10 tăng 885 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.435 đồng/lít. Giá xăng E5 cũng tăng 1.062 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.888 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá dầu diesel tăng tới 2.439 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.768 đồng/lít. Còn giá dầu mazut tăng 1.103 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.562 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, doanh nghiệp phân phối và bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội phản ánh gần đây một số cây xăng rơi vào tình trạng chỉ có dầu diesel để bán trong nửa ngày rồi lại hết hàng. Thậm chí, có ngày các cửa hàng không còn một giọt dầu diesel nào để bán.

Có thời điểm, nhiều xe bồn phải nằm chờ tại kho của thương nhân đầu mối 3-4 ngày mới đến lượt lấy hàng. Tình trạng này xuất hiện từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.

Báo cáo của Sở Công Thương Lào Cai cũng cho thấy, việc cung ứng mặt hàng xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel, trên địa bàn tỉnh đến ngày 23/7 đang thiếu hụt nguồn cung tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dịch vụ vận tải và cửa khẩu.

Về vấn đề này, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), thông tin nguồn cung tổng thể vẫn được bảo đảm, song không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp bán cầm chừng chờ giá tăng.

Ông Linh cho biết Bộ Công Thương đã chỉ đạo rất quyết liệt. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Cùng với đó, Bộ đã yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố báo cáo cụ thể từng trường hợp thiếu hàng, xác định rõ doanh nghiệp đầu mối, hợp đồng cung ứng và nguyên nhân phát sinh. Đồng thời, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng kiểm tra, giám sát nguồn cung, lượng tồn kho và xử lý nghiêm hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Để thị trường xăng dầu vận hành ổn định, minh bạch và hạn chế tái diễn tình trạng thiếu nguồn cung cục bộ, Bộ Công Thương đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Dự kiến, văn bản sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2026 nhằm hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.