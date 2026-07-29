Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 28/7 giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Giá dầu Brent mất mốc 85 USD/thùng.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch 28/7, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 4,83%, xuống còn 84,09 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 13/7. Tương tự, giá dầu WTI hạ 4,1%, về 79,26 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 16/7.

Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của 2 loại dầu tiêu chuẩn với tổng mức giảm khoảng 16%.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (29/7), giá dầu WTI của Mỹ quay đầu tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h38' ngày 29/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 84,09 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI lên mức 82,5 USD/thùng, tăng 4,09% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong bối cảnh kỳ vọng về một giải pháp cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran gia tăng.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tạm thời hạ nhiệt sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích Iran.

Giá xăng dầu trong nước sắp điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 cho biết Washington đang có các cuộc đàm phán tốt đẹp với Iran và có cơ hội đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Nhưng ông Donald Trump cũng cảnh báo Mỹ sẽ nối lại các cuộc không kích nếu đàm phán không mang lại kết quả. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công.

Cũng theo Reuters, Oman đã chuyển tới Iran đề xuất xây dựng một cơ chế quản lý chung cấp khu vực nhằm quản lý eo biển Hormuz, trong đó áp dụng các khoản phí tự nguyện đối với hoạt động hàng hải.

Các chuyên gia cho rằng, việc các bên chưa nối lại hoạt động quân sự trong những ngày gần đây đã góp phần làm giảm “phần bù rủi ro” trên thị trường dầu mỏ. Song lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, trong khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hải.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu trước khi xung đột bùng phát.

Trong khi đó, các cuộc tấn công làm gia tăng nguy cơ mất an toàn hàng hải tại eo biển Bab el-Mandeb, tuyến vận tải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, đe dọa nghiêm trọng tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia và thương mại quốc tế.

Dữ liệu của Kpler cho hay, lượng tàu qua eo biển Bab el-Mandeb ngày 27/7 tăng lên 28 chuyến, mức cao nhất trong 4 ngày song lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (30/7).

Ở kỳ điều hành 23/7, giá xăng E10 tăng 885 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.435 đồng/lít.

Giá xăng E5 cũng tăng 1.062 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.888 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel tăng tới 2.439 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.768 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut tăng 1.103 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.562 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.