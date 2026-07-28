Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 27/7 giảm sâu, xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần. Giá dầu Brent đã mất mốc 90 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 27/7, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 8,7%, xuống còn 88,36 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI giảm 7,5%, về mức 82,61 USD/thùng.

Như vậy, cả 2 loại dầu tiêu chuẩn đã về mức thấp nhất trong hơn một tuần sau khi tăng trong ba tuần qua.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (28/7), giá dầu WTI tiếp đà đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h32' ngày 28/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 88,36 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 82,08 USD/thùng, giảm 0,64% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi Mỹ tạm dừng không kích Iran. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tại khu vực Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước chờ điều chỉnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm dừng các cuộc tấn công Iran nhằm tạo thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.

Phát biểu vào ngày 27/7, ông Donald Trump cho biết Mỹ đang có những cuộc đàm phán "tích cực" với Iran và "khả năng đạt được thỏa thuận là khá lớn". Song ông cũng cảnh báo Washington sẽ tiến hành "hành động quân sự mạnh mẽ" nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Trước đó, giá dầu Brent có thời điểm đã chạm mốc 100 USD/thùng khi xung đột lan rộng từ eo biển Hormuz sang Biển Đỏ, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu và cản trở xuất khẩu của Arab Saudi qua eo biển Bab el-Mandeb tới thị trường châu Á.

Các chuyên gia nhận định thị trường dầu mỏ sẽ còn biến động mạnh theo diễn biến liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời lưu ý rằng nguồn cung thực tế vẫn bị hạn chế dù căng thẳng đã phần nào hạ nhiệt.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (28/7) như sau:

Theo kỳ điều hành 23/7, giá xăng E10 tăng 885 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.435 đồng/lít.

Giá xăng E5 cũng tăng 1.062 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.888 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá dầu diesel tăng tới 2.439 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.768 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut tăng 1.103 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.562 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.