Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tuần này ghi nhận 2 phiên giảm và 3 phiên tăng.

Cụ thể, tại phiên giao dịch đầu tuần (29/6), giá dầu thế giới tăng nhẹ sau khi các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran cho thấy thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai nước vẫn rất mong manh. Nhưng đà tăng của giá dầu trong phiên này bị hạn chế do thị trường kỳ vọng hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz sẽ tiếp tục phục hồi.

Đến phiên giao dịch 30/6, giá dầu quốc tế quay đầu giảm khi các nhà đầu tư theo dõi khả năng Mỹ và Iran tiến hành đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa hai bên vẫn còn rất mong manh sau 4 tháng xảy ra xung đột.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm hơn 1% trong phiên giao dịch 1/7, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3, khi những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay các cuộc đàm phán tại Qatar đã đạt kết quả khả quan.

Giá xăng dầu trong nước tuần này trải qua 2 đợt điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Tới phiên giao dịch 2/7, giá dầu thế giới đảo chiều đi lên khi các nhà giao dịch mua vào để đảm bảo nguồn cung trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ (4/7).

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần (3/7), khi các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng những nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần duy trì hòa bình tại Trung Đông.

Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent giảm 0,6%, còn giá dầu WTI hạ 0,78%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 72,12 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI kết tuần ở mức 68,78 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu trong tuần này trải qua 2 lần điều chỉnh.

Tại kỳ điều hành tối 30/6, giá xăng E5 tăng 1.426 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.785 đồng/lít. Giá xăng E10 tăng 1.287 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.203 đồng/lít.

Giá dầu diesel giữ nguyên ở mức 21.886 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng giữ nguyên ở mức 15.030 đồng/kg.

Tuy nhiên, đến kỳ điều chỉnh ngày 2/7, giá xăng quay đầu giảm mạnh.

Theo kỳ điều hành 2/7, giá xăng E5 giảm 1.055 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 hạ 788 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.415 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.176 đồng/lít. Còn giá dầu mazut hạ 977 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Như vậy, tính chung trong tuần này, giá xăng E5 tăng 371 đồng/lít, giá xăng E10 cũng đắt hơn 499 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel hạ 710 đồng/lít, còn giá dầu mazut rẻ hơn 977 đồng/kg.