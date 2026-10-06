Giá xăng dầu hôm nay (6/10) trên thị trường thế giới đi xuống khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và G7 quyết định xả kho dự trữ. Trong nước, giá xăng dầu sắp được điều chỉnh.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần (5/10) giảm khá mạnh. Giá dầu Brent về mức 100 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 5/10, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,89%, xuống còn 100,3 USD/thùng. Còn giá dầu WTI hạ 1,84%, xuống còn 89,43 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (6/10), giá dầu WTI tiếp tục được điều chỉnh đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h55' ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 100,3 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 89,18 USD/thùng, giảm 0,28% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ.

Ngày 2/10, các nước G7 đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ khẩn cấp. Tổ chức này đồng thời cam kết không áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bên cạnh đó, giá dầu thế giới giảm sau khi các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với đề xuất của Pháp về việc giải phóng thêm dầu diesel từ các kho dự trữ. Theo kế hoạch, châu Âu sẽ xả khoảng 50 triệu thùng dầu diesel dự trữ, trong khi các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng sẽ giải phóng thêm 50 triệu thùng dầu thô.

Giá xăng dầu trong nước sắp điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran vẫn tiếp diễn.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giới đầu tư cũng tập trung theo dõi chính sách nguồn cung của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+).

Tại cuộc họp vào ngày 4/10, OPEC+ đã nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 11, phù hợp với dự báo rằng nhóm chưa có kế hoạch điều chỉnh đáng kể chính sách sản lượng trong thời gian tới.

Song sản lượng và hoạt động xuất khẩu dầu của một số thành viên OPEC+ tại khu vực vùng Vịnh vẫn chịu ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông. Trong những tháng gần đây, lượng dầu xuất khẩu của khu vực chỉ dao động khoảng 60-80% so với mức bình thường.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều thứ Năm (ngày 8/10).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (6/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 1/10, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít.

Giá bán xăng E10RON95-III cũng tăng 102 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng/lít.

Còn giá bán dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.