Giá xăng dầu hôm nay (4/11) trên thị trường thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần. Trong nước, giá các loại xăng và dầu diesel được điều chỉnh giảm vào tối qua, giá xăng còn hơn 23.000 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 3/11 được điều chỉnh giảm, xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần.

Chốt phiên giao dịch 3/11, theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1%, xuống còn 103,44 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 7/10. Trong khi giá dầu WTI hạ 1%, kết phiên ở 95,9 USD/thùng, mức thấp nhất từ ngày 14/10.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (4/11), giá dầu WTI được điều chỉnh tăng nhẹ.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h12' ngày 4/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 103,6 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 96,61 USD/thùng, tăng 0,54% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên 3/11 khi thị trường cân nhắc triển vọng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran, trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu sau các cuộc tấn công gần đây tại hai khu vực này.

Giới đầu tư đang theo dõi sát những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran. Song triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình vẫn còn khá mong manh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho hay, Mỹ và Iran vẫn cam kết duy trì các nỗ lực hòa giải, đồng thời xem xét những đề xuất nhằm thu hẹp khác biệt giữa hai bên.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ với Reuters rằng, Tehran và Washington vẫn còn cách xa thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Qatar đang tăng cường vai trò trung gian nhằm ngăn chặn xung đột có thể bùng phát trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Giá xăng trong nước còn hơn 23.000 đồng/lít. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh diễn biến tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ cũng quan tâm đến triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Điện Kremlin xác nhận, Nga sẽ tham gia cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11.

Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Arab Saudi. Nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, Moscow có thể có thêm điều kiện để gia tăng xuất khẩu dầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (5/11).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (4/11) được áp dụng như sau:

Theo thông báo điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công Thương - Tài chính tối 3/11, giá bán lẻ tối đa xăng E5RON92 được điều chỉnh xuống 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III giảm 928 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.231 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 1.370 đồng/lít, giá bán tối đa còn 28.876 đồng/lít. Trái lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg, lên 23.974 đồng/kg.

Thời điểm điều chỉnh giá bán do thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định. Trong đó, mặt hàng tăng giá được áp dụng không sớm hơn 22h ngày 3/11/2026; mặt hàng giảm giá phải được áp dụng chậm nhất vào thời điểm này.

Trước đó, từ 0h ngày 1/11, xăng E5RON92 đã giảm 1.804 đồng/lít, về 24.223 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, xuống 24.159 đồng/lít.

Như vậy, qua hai lần điều chỉnh, giá hai loại xăng này giảm tổng cộng lần lượt 2.824 đồng/lít và 2.503 đồng/lít.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 3/11 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 32.550 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 31.887 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 49.620 đồng/lít; ở Trung Quốc là 36.125 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); còn tại Việt Nam không cao hơn 23.231 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 33.333 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 35.676 đồng/lít; tại Lào là 41.364 đồng/lít; ở Trung Quốc là 33.032 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); trong khi tại Việt Nam không cao hơn 28.876 đồng/lít.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.