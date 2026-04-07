Theo thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, tháng 3 vừa qua, các doanh nghiệp trong nước tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, lượng xăng dầu các loại nhập khẩu lên tới hơn 1,19 triệu tấn, giá trị 1,42 tỷ USD. So với tháng cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng này tăng mạnh 47,16% (tương đương tăng 382.000 tấn) và giá trị tăng đột biến 157,7% do giá nhiên liệu tăng cao.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đã chi 548,2 triệu USD để nhập khẩu 805.091 tấn dầu thô trong tháng 3. Số lượng dầu thô này được nhập về làm nguyên liệu sản xuất cho hai nhà máy lọc dầu là Dung Quất và Nghi Sơn.

Lũy kế 3 tháng đầu năm nay, nước ta đã nhập khẩu gần 6,49 triệu tấn dầu thô và xăng dầu các loại, giá trị gần 4,59 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng này tăng 7,8% (0,47 triệu tấn) về lượng và giá trị tăng 19,84%.

Trong đó, nhập khẩu dầu thô là 3,12 triệu tấn, giá trị gần 1,66 tỷ USD, giảm 15,44% về lượng và giảm 23,85% về giá trị.

Ngược lại, nhập khẩu xăng dầu các loại vọt lên gần 3,37 triệu tấn, giá trị lên tới 2,93 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, nhập khẩu xăng dầu tăng 44,6% (tương đương 1,04 triệu tấn) về lượng và tăng gần 77,6% về giá trị.

Nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu tăng đột biến trong tháng 3. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại họp báo Chính phủ mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, đến nay, nguồn cung xăng dầu, sản lượng khai thác trong nước tăng 30%, bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất tới hết tháng 4 tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất; đối với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn được đảm bảo nguyên liệu sản xuất tới hết tháng 4.

Đáng chú ý, tháng 3 vừa qua, các thương nhân đầu mối đã nhập khẩu khoảng 3,2 triệu m3 xăng dầu các loại, cùng với lượng còn tồn kho, đảm bảo nguồn cung trong nước tới hết tháng 4.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng kịch bản trong các tháng tiếp theo, đồng thời thực hiện các giải pháp như tăng cường nguồn cung, tăng sản xuất trong nước, đa dạng hóa cung cầu.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng cho biết, Việt Nam trở thành một trong số ít điểm sáng hiếm hoi của Đông Nam Á trong cuộc khủng hoảng năng lượng được coi là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Trong bức tranh khu vực đầy biến động đó, Việt Nam đã phản ứng với một chiến lược bình ổn đa tầng, linh hoạt và có chiều sâu - được đánh giá là một trong những mô hình hiệu quả nhất của khu vực.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được kích hoạt tới 9 lần chỉ trong vòng một tháng, với tổng số tiền chi ra ước tính 5.300 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, ngân sách nhà nước tạm ứng trực tiếp 8.000 tỷ đồng vào quỹ này theo Quyết định số 483 của Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 27/3.

Song song đó, Chính phủ triển khai nhiều công cụ tài khóa đồng thời. Cụ thể, thuế nhập khẩu ưu đãi về 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu từ ngày 9/3 đến 30/4; thuế bảo vệ môi trường về 0% đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu hàng không từ đêm 26/3 đến 15/4; thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cắt giảm từ 8-10% xuống 0%; miễn khai thuế giá trị gia tăng trong khi vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Về cơ chế điều hành, từ ngày 6/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính được phép điều chỉnh giá ngay khi giá xăng dầu cơ sở tăng trên 7% - không cần chờ hết chu kỳ 7 ngày. Đến ngày 19/3, theo Nghị quyết 55, cơ chế này còn linh hoạt hơn, cho phép điều chỉnh trong vòng một ngày nếu biến động vượt 15%. Điều này giúp tránh hiện tượng tích lũy sốc giá.

Nhờ vậy, giá xăng của Việt Nam ở mức thấp hơn nhiều nước trong khu vực, trong khi giá dầu diesel vẫn cao hơn một số thị trường như Trung Quốc và Thái Lan.

Cụ thể, giá xăng tại Singapore là 70.328 đồng/lít; Thái Lan là 35.468 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 35.849 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào là 50.112 đồng/lít; Trung Quốc giá xăng là 34.827 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); trong khi giá xăng RON95-III ở Việt Nam là 26.976 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu ở Singapore là 86.985 đồng/lít; Thái Lan là 38.525 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 49.293 đồng/lít; Lào là 61.632 đồng/lít; Trung Quốc giá dầu là 31.733 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá) và Việt Nam dầu diesel có giá 44.788 đồng/lít.