Loạt biện pháp mới hạ nhiệt giá xăng dầu

Bộ Công Thương đã nói rõ một số thông tin liên quan đến giá xăng dầu trên thế giới và giá các mặt hàng này tại thị trường nội địa.



Bộ Công Thương hoả tốc yêu cầu các cơ quan thuộc bộ phải đưa ra kịch bản ứng phó hiệu quả và phương án xử lý tổng thể, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ, gián đoạn hệ thống phân phối.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đưa ra loạt đề xuất mới về việc chi sử dụng 8.000 tỷ đồng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Linh hoạt trong điều hành cùng những quyết sách “thần tốc” của Nhà nước, không chỉ “phanh” được đà tăng mà còn kéo giá xăng dầu giảm, qua đó góp phần ổn định mọi mặt của đời sống và kinh tế.

Nhờ phản ứng nhanh, chủ động các giải pháp ứng phó cùng những quyết sách linh hoạt của nhà điều hành, nguồn cung xăng dầu được đảm bảo, xử lý hiệu quả, góp phần duy trì hoạt động liên tục của nền kinh tế.

Dự trữ xăng dầu quốc gia nâng lên 90 ngày là cần thiết, nhằm đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá trong những tình huống cấp bách. Song trong bối cảnh hiện nay, cần doanh nghiệp chung vai “gánh” cùng Nhà nước.

Các biện pháp điều hành linh hoạt và kịp thời đã giúp giá xăng dầu trong nước được kiểm soát. Điều này không chỉ giúp ổn định thị trường năng lượng mà còn giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp, tránh cú sốc giá cả hàng hoá, ổn định kinh tế vĩ mô.

Giá xăng dầu biến động mạnh đang thúc đẩy người dân và doanh nghiệp thay đổi thói quen, từ giảm sử dụng phương tiện cá nhân đến chuyển sang năng lượng sạch để tiết kiệm chi phí và thích ứng.

Sử dụng tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, ứng dụng AI, bay tới các nước có giá xăng dầu không đổi để nhập nhiên liệu. Các hãng hàng không sử dụng nhiều cách để ứng phó tình hình.

10 người vào quán gọi ly nước ngồi cả ngày: Không thể 'đuổi khách', phải làm sao?

Quán cà phê gặp khó với khách ngồi lâu. Ảnh: Huy Nguyễn

Một nhóm khách ngồi suốt 10 tiếng nhưng chỉ gọi một vài ly nước, thậm chí mang đồ ăn từ bên ngoài vào. Khi bị nhắc nhở, quán cà phê bị đánh giá 1 sao.

Câu chuyện trên không phải là cá biệt, mà đã và đang diễn ra tại nhiều quán cà phê, đặc biệt trong những ngày nắng nóng cao điểm. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, không ít người tìm đến quán cà phê như một nơi lý tưởng để học bài, làm việc, tránh nóng.

Lộ diện địa phương có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất và rẻ nhất cả nước

Tại họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội quý I/2026 sáng 4/4, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã công bố chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2025 (SCOLI).

Trong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2025.

Trong khi đó, Vĩnh Long là địa phương có mức giá sinh hoạt thấp nhất cả nước với chỉ số SCOLI bằng 91,47% Hà Nội. Giá các nhóm hàng tại đây thấp nhờ lợi thế sản xuất nông nghiệp và thủy sản, nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào và nhu cầu tiêu dùng không cao.

Thu hoạch 155.000 tấn ‘vàng đen’ trong 3 tháng đầu năm, xuất khẩu thắng đậm

Thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT), 3 tháng đầu năm nay, sản lượng hạt tiêu thu hoạch đạt gần 155.000 tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng gần 8.000 tấn. Nguyên nhân là do cây được chăm sóc tốt, nhiều vườn hồ tiêu cho năng suất vượt trội.

Xuất khẩu cũng thắng đậm. Lũy kế 3 tháng đầu năm, khối lượng hạt tiêu xuất khẩu của nước ta đạt 64.600 tấn, kim ngạch vọt lên 417,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh 36,8% về lượng, còn giá trị tăng 28,8%.

220 tấn chuối xuất ngoại một ngày, Đồng Nai dồn lực vào thị trường tỷ dân

Ngày 2/4, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức “Lễ xuất khẩu chuối và thúc đẩy xuất khẩu nông sản năm 2026” nhằm quảng bá sản phẩm chủ lực và mở rộng kết nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp xuất khẩu.

Tại buổi lễ, 7 doanh nghiệp đã tham gia xuất khẩu 11 container, với tổng sản lượng 220 tấn chuối già Nam Mỹ. Chuối được xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia, trong đó Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính.