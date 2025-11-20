Chiều nay (20/11), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Cụ thể, so với kỳ điều hành trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh giảm 30 đồng/lít, giá bán là 20.540 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 40 đồng/lít, giá bán lẻ ở mức 19.800 đồng/lít.

Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 40 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ là 19.820 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 13/11), giá xăng được điều chỉnh tăng 160 đồng/lít.

Giá dầu diesel và dầu hoả cùng được điều chỉnh tăng 540 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut được điều chỉnh giảm 250 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh hôm nay, cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.