Trên thị trường quốc tế, giá dầu tuần qua ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Tính chung cả tuần trước, giá dầu Brent tăng 1,2% còn giá dầu WTI tăng khoảng 0,6%.

Đến phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (17/11), giá dầu thế giới giảm gần 1% sau khi Nga nối lại các hoạt động vận chuyển dầu tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen.

Giá dầu quốc tế đảo chiều tăng hơn 1% trong phiên giao dịch 18/11, khi thị trường hấp thụ tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và theo dõi tín hiệu chính sách tiền tệ mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (19/11), giá dầu thế giới biến động trái chiều. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 8h06' ngày 19/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 64,89 USD/thùng, tăng 1,07%. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 0,23%, về mức 60,6 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai có thể được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (20/11).

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu dự đoán giá xăng trong nước vào ngày mai có thể tiếp tục tăng.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai sẽ tăng từ 70-90 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 190 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng lần thứ hai liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 13/11), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 160 đồng/lít, giá bán lên mức 20.570 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 160 đồng/lít, giá bán lẻ là 19.840 đồng/lít.

Cùng nhịp đi lên, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 540 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ là 19.860 đồng/lít.