Tối 10/3, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Việc điều hành được thực hiện theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3, cho phép điều chỉnh giá ngay khi giá cơ sở của mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 23h45' ngày 10/3.

Theo đó, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 2.080 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ lên 29.120 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 1.350 đồng/lít, giá bán lên mức 26.570 đồng/lít.

Giá xăng tiếp tục đi lên. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá dầu diesel 0.05S cũng được điều chỉnh tăng 480 đồng/lít, giá bán lên mức 30.710 đồng/lít.

Giá dầu mazut cũng tăng 3.380 đồng/kg, giá bán lên mức 24.700 đồng/kg.

Trái lại, giá dầu hỏa được điều chỉnh giảm 2.710 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ về mức 32.380 đồng/lít.

Đáng chú ý, ở kỳ điều hành này, lần đầu sau hơn 3 năm, cơ quan điều hành quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng mỗi lít/kg, còn dầu diesel có mức chi 5.000 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 4 phiên liên tiếp chỉ sau 1 phiên giảm. Đặc biệt, trong gần một tuần qua, giá xăng được điều chỉnh tăng mạnh 3 phiên liên tiếp theo đà tăng của thế giới.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 7/3), giá xăng dầu được điều chỉnh tăng mạnh, có loại tăng tới hơn 8.000 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 4.707 đồng/lít, lên 27.047 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 tăng 3.777 đồng/lít, lên mức 25.226 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh hơn. Giá dầu diesel 0.05S tăng 7.202 đồng/lít, lên 30.239 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít, lên 35.091 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 3.831 đồng/kg, lên 21.327 đồng/kg.

Đây là kỳ điều hành bất thường, được thực hiện sau khi giá cơ sở xăng dầu tăng trên 7% theo cơ chế điều hành mới.

Trước đó, ở kỳ điều hành ngày 5/3, giá xăng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Đáng chú ý, dầu hỏa tăng tới hơn 7.000 đồng/lít.