Hôm nay (9/3) Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Chính thức giảm thuế nhập khẩu hàng loạt mặt hàng xăng, dầu về 0% từ ngày 9/3. Ảnh: Bạch Hân

Theo đó, các mặt hàng được giảm thuế bao gồm:

Nhóm mặt hàng được giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 10% xuống 0% gồm các loại xăng động cơ không pha chì (thuộc các mã HS 2710.12.21, 2710.12.22, 2710.12.24, 2710.12.25) và Naphtha, reformate cùng các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng động cơ (mã HS 2710.12.80).

Nhóm mặt hàng giảm thuế suất từ 7% xuống 0% gồm nhiên liệu diesel và các loại dầu nhiên liệu (các mã HS 2710.19.71, 2710.19.72, 2710.19.79); nhiên liệu động cơ máy bay (các mã HS 2710.19.81, 2710.19.82) và các loại kerosine khác (mã HS 2710.19.83).

Bên cạnh đó, sẽ giảm thuế suất từ 3% xuống 0% đối với một số nguyên liệu quan trọng phục vụ sản xuất xăng dầu như Xylen (mã HS 2707.30.00), condensate (mã HS 2709.00.20) và P-Xylen (mã HS 2902.43.00).

Mặt hàng hydrocarbon mạch vòng loại khác thuộc mã HS 2902.90.90 cũng được giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 2% xuống 0%.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký (9/3) đến ngày 30/4/2026. Sau ngày Nghị định này hết hiệu lực, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2023, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu cần phải kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị định, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp trình Chính phủ ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật để kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định này.

Chi tiết sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu: