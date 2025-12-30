Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi sở công thương các tỉnh, thành và các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu.

Cơ quan này cho hay theo quy định hiện hành, thứ Năm ngày 1/1/2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch. Vì thế, việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào thứ Tư, ngày 31/12 - tức ngày làm việc cuối cùng của năm 2025.

Về diễn biến giá xăng dầu, trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt về cuối tuần. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước, giá dầu Brent giảm 2,57%, xuống còn 60,64 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 2,76%, xuống mức 56,74 USD/thùng.

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (29/12), giá dầu thế giới đảo chiều tăng hơn 2% khi thị trường phản ứng trước thông tin căng thẳng leo thang tại Yemen làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu ở Trung Đông.

Phiên giao dịch hôm nay (30/12), giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 14h58' ngày 30/12 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 61,88 USD/thùng, giảm 0,1%. Giá dầu WTI cũng giảm 0,1%, về mức 58,02 USD/thùng.

Giá xăng dầu nhập khẩu tại thị trường Singapore trong tuần qua đi xuống. Ngày 29/12, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore là 73,6 USD/thùng, còn giá xăng RON 92 là 71,54 USD/thùng, giảm hơn 1 USD/thùng so với 6 ngày trước.

Giá xăng ngày mai có thể tiếp tục đi xuống. Ảnh: Nam Khánh

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh giảm còn giá dầu đi lên.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ giảm từ 80-280 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh tăng khoảng 60 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ giảm lần thứ 4 liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 25/12), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh giảm 614 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.006 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 523 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.716 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 219 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.257 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 17.709 đồng/lít, được điều chỉnh giảm 228 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 222 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.382 đồng/kg.