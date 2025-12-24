Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận xu hướng hồi phục nhẹ do những lo ngại về khả năng Mỹ phong tỏa tàu chở dầu của Venezuela cùng với thông tin về triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Tính chung tuần qua, cả hai loại dầu Brent và dầu WTI đều giảm khoảng 1% sau khi đã mất hơn 4% vào tuần trước đó.

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (22/12), giá dầu thế giới tăng hơn 2% sau khi lực lượng Tuần duyên Mỹ tìm cách chặn một tàu chở dầu trên vùng biển quốc tế gần Venezuela cộng với việc Ukraine gây hư hỏng hai tàu và các cầu cảng tại Nga, làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu.

Tại phiên giao dịch 23/12, giá dầu thế giới tiếp tục nhích nhẹ khi các nhà đầu tư đánh giá mức tăng trưởng kinh tế Mỹ cao hơn dự kiến cùng với rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela và Nga.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (24/12), giá dầu thế giới duy trì trong sắc xanh. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 8h21' ngày 24/12 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 62,48 USD/thùng, tăng 0,16%. Còn giá dầu WTI tăng 0,14%, lên mức 58,46 USD/thùng.

Giá xăng dầu nhập khẩu tại thị trường Singapore trong tuần qua đi xuống. Ngày 23/12, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore là 74,56 USD/thùng, còn giá xăng RON 92 là 73,28 USD/thùng, hạ khoảng 4 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Giá xăng ngày mai có thể tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Ở thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (25/12).

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá mặt hàng này trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ giảm từ 520-670 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 250-350 đồng/lít.

Nếu đúng dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ giảm lần thứ ba liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 18/12), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh giảm 462 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 376 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.239 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 678 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.476 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 17.937 đồng/lít, giảm 704 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm 233 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.160 đồng/kg.