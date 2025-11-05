Trên thị trường quốc tế, giá dầu tuần qua ghi nhận tuần biến động mạnh với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Giá dầu chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; cuộc đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12…

Ở phiên giao dịch đầu tuần này (3/11), giá dầu thế giới gần như đi ngang khi thị trường cân bằng giữa việc OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng và kế hoạch tạm ngừng điều chỉnh hạn ngạch trong quý I năm 2026, cùng với lo ngại về tình trạng dư cung và dữ liệu sản xuất yếu kém tại châu Á.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm 0,7% trong phiên giao dịch 4/11, khi đồng USD tăng giá và dữ liệu sản xuất yếu kém làm suy giảm triển vọng nhu cầu năng lượng. Quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý I năm 2026 của OPEC+ cũng được xem là dấu hiệu cho thấy lo ngại về tình trạng dư cung.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (5/11), giá dầu thế giới tiếp đà đi xuống. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h46' ngày 5/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 64,44 USD/thùng, giảm 0,69%. Còn giá dầu WTI ở mức 60,26 USD/thùng, giảm 0,5% so với phiên liền trước.

Giá xăng có thể được điều chỉnh giảm vào ngày mai. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (6/11).

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu dự đoán giá xăng, dầu trong nước vào ngày mai có khả năng quay đầu giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm từ 50-70 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 10-30 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ đảo chiều đi xuống sau khi được điều chỉnh tăng mạnh vào tuần trước.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 30/10), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 760 đồng/lít, giá bán lẻ lên mức 20.480 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 710 đồng/lít, giá bán lẻ là 19.760 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 1.320 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lên 19.200 đồng/lít.

Giá dầu hỏa lên 19.270 đồng/lít, tức tăng 1.160 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Còn giá dầu mazut tăng 540 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lên 14.630 đồng/kg.