Giá dầu thế giới tuần qua chứng kiến nhiều biến động khi thị trường dầu mỏ thế giới chịu tác động từ cả yếu tố cung - cầu cũng như tình hình địa chính trị.

Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent tăng 2,9% trong khi giá dầu WTI tăng 1,4%, đánh dấu tuần tăng giá đầu tiên sau 3 tuần giảm giá liên tiếp.

Đến phiên giao dịch đầu tuần này (25/8), giá dầu thế giới tăng hơn 1% do các nhà đầu tư lo ngại Mỹ có thể áp thêm lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga và các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga có thể làm gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch 26/8, giá dầu thế giới lại quay đầu giảm hơn 2% do các nhà đầu tư thận trọng trước những diễn biến liên quan đến thuế quan của Mỹ và nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu từ Nga.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (27/8), giá dầu thế giới tăng nhẹ. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h17' ngày 27/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 67,41 USD/thùng, tăng 0,28%. Còn giá dầu WTI ở mức 63,42 USD/thùng, tăng 0,27% so với phiên liền trước.

Giá xăng ngày mai có thể tăng lần thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Minh Hiền

Ở thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (28/8).

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh tăng.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai có thể tăng từ 380-420 đồng/lít. Còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh tăng 420-530 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng dầu có thể tăng ít hơn.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng lần thứ 2 liên tiếp.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 21/8), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 210 đồng/lít, lên 20.090 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 cũng tăng thêm 110 đồng/lít, giá bán lẻ ở mức 19.460 đồng một lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 170 đồng/lít, xuống 17.900 đồng mỗi lít.